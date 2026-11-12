Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Behandlungsfehlern in Dornbirn

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach schweren Hirnschäden bei einer Neugeborenen im Krankenhaus Dornbirn. Gutachten sehen Versäumnisse, die Stadt bestreitet Fehler.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet, das sich mit möglichen schweren Behandlungsfehler n während einer Geburt im Jahr 2023 im Krankenhaus Dornbirn befasst. Ein Mädchen erlitt bei der Entbindung massive Hirnschäden infolge eines Sauerstoffmangels, was zu bleibenden körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen führte. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, ob medizinische Versäumnisse den schweren Verletzungen des Neugeborene n direkt zugrunde liegen und welche rechtlichen Konsequenzen sich daraus ergeben. Die Mutter des betroffenen Kindes geht davon aus, dass Fehler in der Betreuung während des Geburtsvorgangs für die schwerwiegenden Schädigungen verantwortlich sind, weshalb sie bereits eine Schadenersatzklage eingereicht hat.

Kritik an Überwachung und Dokumentation

Ein medizinisches Gutachten erhebt gravierende Vorwürfe gegen die damalige Betreuung im Haus, wobei der Fokus auf der unzureichenden Überwachung der kindlichen Herztöne liegt. Laut Angaben des Rechtsanwalts der Mutter fehlten bei der Geburt wesentliche Aufzeichnungen der Herztöne des Kindes. Das erste Gutachten bemängelte diesen Mangel in der Dokumentation, stellte jedoch keinen konkreten Behandlungsfehler fest. Es wird jedoch deutlich, dass die Herztöne über mehrere Stunden nicht ausreichend überwacht wurden, obwohl das Kind bereits vor der Geburt als Hochrisikopatientin eingestuft worden war. Diese Lücke in der protokollierten Überwachung ist ein zentraler Punkt der rechtlichen Auseinandersetzung und wirft Fragen zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten auf.

Also read Volker Schlöndorff: „Die Badewanne ist noch die von Einstein“

Reaktion des medizinischen Personals geprüft

Neben den dokumentationsrechtlichen Problemen steht die Reaktion des medizinischen Personals auf auffällige Vitalwerte im Mittelpunkt der Untersuchung. Trotz festgestellter Auffälligkeiten habe das Personal nicht entsprechend reagiert, was im zweiten Gutachten als schwerwiegender Fehler gewertet wird. Ein möglicher Gegenmaßnahme, die in Erwägung gezogen worden wäre, ist ein Kaiserschnitt gewesen, um den massiven Sauerstoffmangel des Kindes zu verhindern. Der zweite Gutachter kommt nach Angaben des Anwalts zu dem Schluss, dass schwere Behandlungsfehler vorgelegen hätten. Diese Einschätzung unterstreicht die Schwere der Vorwürfe, da sie impliziert, dass bei rechtzeitigen und korrekten Interventionen die schweren Schäden möglicherweise vermieden werden könnten.

Advertisement

Schwere Folgen für das betroffene Kind

Die direkten Folgen der allegeden Versäumnisse sind für das Kind verheerend. Nach der Geburt wurde eine massive Übersäuerung des Blutes festgestellt, was auf einen erheblichen Sauerstoffmangel hinweist. Aufgrund dieses Zustands musste das Neugeborene kurze Zeit später zur weiteren medizinischen Versorgung in das Landeskrankenhaus Feldkirch verlegt werden. Die Folgen sind langanhaltend: Das Mädchen trägt bleibende Hirnschäden davon und ist sowohl körperlich als auch geistig stark beeinträchtigt. Diese schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden bilden die Basis für die Schadenersatzklage der Mutter, die den Zusammenhang zwischen dem behaupteten Fehlverhalten und den dauerhaften Einschränkungen des Kindes nachweist.

Differenzierung zwischen Vorwurf und Schuld

Die Stadt Dornbirn, die als Trägerin des Krankenhauses verantwortlich ist, bestreitet ein Fehlverhalten und weist die Vorwürfe zurück. Es ist derzeit noch offen, ob und gegen wen Anklage erhoben wird, da die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt laufen. Die Vorwürfe sind bislang nicht gerichtlich festgestellt, was bedeutet, dass im rechtlichen Sinne die Unschuldsvermutung gilt. Diese Distanzierung der Stadtverwaltung steht im Kontrast zu den ernsten Einschätzungen der medizinischen Gutachter. Der Ausgang des Verfahrens wird entscheidend sein, um festzustellen, ob die behaupteten Versäumnisse die rechtlichen Kriterien für einen Behandlungsfehler erfüllen und welche Verantwortung dem Krankenhaus oder einzelnen Mitarbeitenden zukommt.