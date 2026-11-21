Die Staatsanwaltschaft Innsbruck stellt die Ermittlungen gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl ein. Ein Staatsschutzbeamter hatte seine Handbewegung fälschlich mit einem Hitlergruß gleichgesetzt.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat nach Prüfung des Vorwurfs, FPÖ -Chef Herbert Kickl habe bei einer Rede einen Hitlergruz imitiert, die Ermittlungen eingestellt. Ein Beamter des Tiroler Staatsschutz es hatte eine Handbewegung des Politikers als nationalsozialistische Geste gewertet, die Justiz sah jedoch keine strafrechtliche Relevanz. Der Fall drehte sich um eine Demonstration in Innsbruck am 12. September 2026, bei der Kickl die wirtschaftliche Situation kritisierte.

Keine strafrechtliche Relevanz der Handbewegung festgestellt

Die zuständigen Ermittler der Staatsanwaltschaft Innsbruck kamen nach genauer Analyse des Sachverhalts zu dem Ergebnis, dass kein tatbestandlicher Anfangsverdacht besteht. Wie aus der interner Verständigung der Behörde hervorgeht, wurde von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen. Die Begründung lautet, dass das Verhalten des FPÖ-Chefs bei verständiger Betrachtung bereits objektiv keine nationalsozialistische Betätigung oder eine andere Straftat erkennen lasse. Eine strafrechtliche Ahndung schied somit von vornherein aus, da ein entsprechendes Tatbestandsmerkmal fehlte.

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Hintergrund: Geste während Haider-Gedenken in Innsbruck

Der umstrittene Vorfall ereignete sich im Rahmen einer FPÖ-Veranstaltung mit dem Motto Aufbruch zur Spitze. Anlass für den Auftritt war der 40. Jahrestag der Wahl Jörg Haiders zum FPÖ-Bundesparteiobmann. Im Jahr 1986 hatte Haider den damaligen FPÖ-Chef Norbert Steger beim legendären Parteitag in Innsbruck abgelöst, was als Wendepunkt in der Geschichte der Freiheitlichen gilt und den politischen Aufstieg der Partei einleitete. Vier Jahrzehnte später erinnerte die Partei in Innsbruck an diesen historischen Machtwechsel, während Herbert Kickl eine Rede unter dem Titel Jörg Haider - Ehre, wem Ehre gebührt! hielt.

Wirtschaftskritik führt zu Missverständnis beim Staatsschutz

Während seiner Ansprache ging der heutige Parteichef nicht nur auf den historischen Rückblick ein, sondern thematisierte auch die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage Österreichs. Kickl sprach dabei von der katastrophalen Lage der Wirtschaft im Land und bezeichnete diese sinngemäß als flaches Brett. Um diesen Begriff zu visualisieren, führte er eine Arm- beziehungsweise Handbewegung aus. Ein zuständiger Sachbearbeiter des Tiroler Staatsschutzes wertete diese Bewegung optisch als Ähnlichkeit mit einem Römischen Gruß oder einer nationalsozialistischen Grußform. Der Staatsschutz brachte den Sachverhalt daraufhin der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Kenntnis, was die rechtliche Prüfung auslöste.

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Scharfe Reaktionen der FPÖ-Parteiführung auf die Vorgehensweise

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker übte scharfe Kritik an der Art und Weise, wie der Tiroler Staatsschutz und die politische Führung reagierten. Er nimmt vor allem das Landesamt und den ÖVP-Innenminister Gerhard Karner ins Visier. Hafenecker kritisierte, dass ein Verfassungsschützer bei einer flachen Hand sofort an 1938 denke. Er hinterfragte die Logik dieser Sichtweise, indem er fragte, was wohl passiere, wenn jemand ein Taxi heranwinke oder im Wirtshaus signalisiere, dass er zahlen möchte. Die Formulierung der Staatsanwaltschaft, wonach bei verständiger Betrachtung keine Straftat erkennbar sei, griff er auf und meinte bissig, genau diese habe man im Landesamt offenbar nicht vorrätig gehabt.

Parlamentarische Anfrage zur Klärung von Beamtenstunden

Neben der rhetorischen Kritik kündigt Christian Hafenecker eine parlamentarische Anfrage an. Ziel dieser Initiative ist es, offiziell zu klären, wie viele Beamtenstunden für die Prüfung der Handbewegung aufgewendet wurden. Damit soll die Transparenz über den Ressourceneinsatz des Staatsschutzes bei solchen Vorfällen erhöht werden. Die Einstellung der Ermittlungen durch die Justiz bestätigt zwar die Rechtlosigkeit der Vorwürfe, doch die parteipolitischen Spannungen zwischen der FPÖ und den zuständigen Sicherheitsbehörden sowie der ÖVP bleiben bestehen. Der Fall bleibt ein Beispiel für die hohe Sensibilität im Umgang mit historischen Symbolen in der österreichischen Politik.