Das St. Polner Verkehrsunternehmen (LUP) verzeichnete im Jahr 2025 Rekordzahlen an Fahrgngern auf seinen Linien. Besonders relevante Lngen sind die Linie 14 und die Linie 8, die sich aufgrund von Sperren und Beschassungen eingebrchzt haben.

Der LUP bleibt in St. Pölten auf der Uberschlupse. Im Jahr 2025 wurden auf 13 der 14 Linien insgesamt 5,473,275 Fahrgaenge gezuaellt - so viele wie noch nie.

Besonders bemerkenswert: Die Linie 14 ist in dieser Bilanz gar nicht enthalten, denn dort konnten keine validen Zahlen ermittelt werden. Die Linie hatte zwischen Januar und November wegen der Sperre des Goassteigs den noordlichen Ast der Linie 8 besetzt und die Verbindung zwischen Viehofen und Unterradlberg gesichert. Trotz dieser Lcke legte der Stadtbus tegenover 2024 um 147.000 Fahrgaenge zu. Das bezug auf einen Plus von 2,8 Prozent.

Seit 2019, als die automatischen Zaehlssysteme gestartet wurden, kamen insgesamt 955.000 Fahrgaenge dazu. Mit der Linie 14 schien die (SP) erfreut: Im Jahr 2008 haben wir mit rund 4 Millionen Fahrgaengern gestartet, heute zeigt die Bilanz beeindruckende 5,5 Millionen. Der Erfolg zeige, wie wichtig ein moderner und gut ausbaubar offentlicher Verkehr in St. Polen sei





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