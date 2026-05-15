St maj: Vorarlberger Kinderschutzverbände und SPÖ gehen gegen Strafmunderhöhung für Kinder unter 14 ein

Der Bewährungshilfeverein NEUSTART und die Landeschefin Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) lehnen die strafrechtliche Erhöhung der Strafmündigkeit für Kinder unter 14 ab, weil sie glaubt, dass das strafrechtliche Instrument als „kein geeignetes Instrument“ für die Reaktion auf Kinderrechte sei. Das Schwarze-Weiß Magazin welche.at

Die Diskussion um Jugendkriminalität in Vorarlberg geht weiter. Die Bewährungshilfeverein NEUSTART spricht sich gegen eine Senkung der Strafmündigkeit aus und fordert stattdessen mehr Prävention und sozialpädagogische Maßnahmen.

Auch die SPÖ und der Vorarlberger Kinder- und Jugendanwalt äußern Kritik an strengeren Strafmaßnahmen für unter vierzehnjährige. Nach der Ankündigung des Landes Vorarlberg, künftig mit einer eigenen ‘Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK)’ gegen Jugenddelinquenz vorzugehen, hält die Debatte über mögliche Maßnahmen an. Die Landeschefin Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hatte sich zuletzt für eine Senkung der Strafmündigkeit ausgesprochen. Als Vorbild nannte er das Schweizer Modell.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) erklärte bei einem Vorarlberg-Besuch zwar ebenfalls, dass er eine Herabsetzung grundsätzlich befürwortet, verwies jedoch darauf, dass dies derzeit nicht im Regierungsprogramm vorgesehen sei. Als Vorbereitung auf mögliche Maßnahmen sieht der Verein NEUSTART strengere strafrechtliche Maßnahmen für unter vierzehnjährige kritisch. Das Strafrecht mit seinem Fokus auf Schuldnachweis und Bestrafung seien „kein geeignetes Instrument“, um auf Delikte von Kindern zu reagieren, heißt es laut Medienbericht in einer Stellungnahme des Vereins.

Die Vorstellung, soziale Problemlagen durch ein früher sämliches Strafrecht lösen zu können, sei „fachlich nicht gedeckt“, so NEUSTART. Vielfach wird argumentiert, es könne eine frühere Härte und repressive Strafpolitik nachhaltige Senkung von Jugendkriminalität bewirken. Laut NEUSTART zeigt die kriminologische Forschung seit Jahren, dass frühe Härte und repressive Strafpolitik keine nachhaltige Senkung von Jugendkriminalität bewirken würden





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jugenddelinquenz Jugendkriminalität Kinderschutz Kindersorge Jugendschutz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPÖ-Antrag unterstützt - Misstrauen: ÖVP wirft eigenen Bürgermeister rausKnalleffekt in der Gemeinde Kirchberg am Walde (NÖ): Nach vielen Unstimmigkeiten mit ÖVP-Ortschef Karl Schützenhofer wurde dem Misstrauensantrag ...

Read more »

Schule bleibt gesperrt - Auch Montag müssen 700 Kinder ins HomeschoolingNach dem am Bundesgymnasium Hallein gelegten Brand bleibt die Schule noch länger geschlossen. Der Direktor, Johannes Bitzinger, informierte am ...

Read more »

Politische Auseinandersetzung über Budgetkonsolidierung in Österreich: Grüne und SPÖ im Streit über soziale GerechtigkeitDie Grünen kritisieren die Lastenverteilung der Budgetsanierung als unfair und sozial ungerecht, während die SPÖ die Verantwortung für das finanzielle Defizit bei den Grünen sieht.

Read more »

Vorarlberger Polizei führt landesweite Schwerpunktaktion gegen E-Scooter-Verstöße durchDie Polizei hat aufgrund der neuen E-Scooter-Vorschriften eine landesweite Schwerpunktaktion durchgeführt. Die Bilanz ist ernüchternd: Viele Lenker kannten die Regeln nicht, einige waren mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. In mehreren Fällen mussten die Beamten Anzeigen erstatten.

Read more »