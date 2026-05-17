SSC Napoli qualifiziert sich für die Champions League

Der Italianische Meister SSC Napoli hat sich qualifiziert für die Champions League in der nächsten Saison.

Der entthronte italienische Supercup-Meister SSC Napoli hat sich mit einem sicheren 3:0-Sieg in Pisa für die Champions League in der kommenden Saison qualifiziert. Die Neapolitaner sind nun mit 73 Punkten in der Spitze un abeinander zu überholen und für einen der vier verbleibenden UEFA-Tickets in der Liga-Endrunde qualifiziert.

Hinter Inter Mailand, der als neuer Champion feststeht, und Napoli trudeln noch vier Klubs um zwei Königsklassenvon der letzten Saison - Juventus Turin, AC Milan, AS Roma und Como -, um die letzten beiden Tickets für die Gruppenphase der Champions League zu sichern. AC Milan und AS Roma haben souverän gewonnen: Milan siegte 2:1 in Genua (endstand 3:2), Roma gewann das Hauptstadtderby 2:0 gegen Lazio





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