In Florida wird das über 300 Meter lange Passagierschiff SS United States bald vergraben, um ein neues Ökosystem zu schaffen. Der Ozeanriese soll zur Basis für Taucher und Meereslebewesen werden.

Das legendäre Passagierschiff SS United States, ehemals das schnellste Schiff auf dem Atlantik, soll am 20. November 2025 vor der Küste Florida s vergraben werden, um das weltweit größte künstliche Riff zu schaffen. Mit einer Länge von mehr als 300 Metern überschritt das Schiff sogar die Titanic und bleibt bis heute ein Symbol für Geschwindigkeit und Luxus.

Versenkungsplan und Umweltziele

Die Versenkung ist Teil des Projekts Florida Panhandle Shipwreck Trail, bei dem der Schiffsrumpf auf einer Tiefe von ca. 55 Metern liegen soll. Das Oberdeck wird bei etwa 17 Metern erreichbar sein, was es Tauchergruppen ermöglicht, das Wrack aus verschiedenen Perspektiven zu erkunden. Neben dem Touristikkern ist die Schaffung eines künstlichen Riffs das zentrale Ziel, nach dem Forschern schnell eine Ansiedlung von Fischen und anderer Meerestiere erwartet wird.

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Rechtliche und prozessuale Schritte

Die Beschaffung des Ozeanriesen erfolgte 2020, als das Okaloosa County in Florida das Schiff für eine Million Dollar erwarb. Vor der Versenkung mussten zunächst sämtliche Schadstoffe entfernt werden - ein Prozess, der bis 2025 abgeschlossen wurde. Die Vorbereitung umfasste außerdem die Überführung des Schiffes über 1800 Meilen nach Alabama, um dort die nötigen Entfernungsarbeiten durchzuführen. Nun gilt der letzte Schritt zur Unterlegung auf dem Meeresgrund, der bis November abgeschlossen sein soll.

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Rückblick auf die Geschichte des SS United States

Die SS United States startete 1952 mit ihrer Jungfernfahrt von New York nach Europa und stellte einen Rekord für die schnellste Atlantiküberquerung auf: drei Tage und knapp elf Stunden. In den 1950er- und 1960er Jahren gehörte das Schiff zu den bekanntesten Passagierschiffen der Welt und erhielt prominente Passagiere wie Marilyn Monroe, Bill Clinton und Mitglieder des britischen Königshauses an Bord. Mit dem Aufstieg der Luftfahrt verlor die Atlantiküberquerung per Schiff zunehmend an Bedeutung, sodass 1969 die SS United States außer Dienst gestellt wurde. Seitdem stand die siegelmuster verfeinert - vom Schiffshandel bis zur geplanten Verschrottung - sowie ein Jahrzehnt der Ungewissheit; die endgültige Entscheidung, der Schiffsgang in Florida zu verweilen, änderte das Ende des Schiffes.

Ausblick: Museum und weitere Nutzung

Parallel zur Unterlegung plant die Stiftung SS United States Conservancy ein Museum in Florida. Dort sollen u. a. die abgebauten Schornsteine des einst hartschneeigen Luxusliners ausgestellt werden. Damit wird die Geschichte dieser bahnbrechenden Schiffe nicht vollständig zum Untergang gefunden. Das letzte Kapitel der passagierschifffahrt zeigt, dass moderne Kreuzfahrtschiffe die klassischen Ozeanliner nahezu vollständig verdrängen, mit der Queen Mary 2 als Ausnahme. Doch die SS United States schließt mit ihrer neuen Rolle als künstlicher Riff einen bemerkenswerten Übergang von der Schwergewichts-Jets zu nachhaltigen Küstensystemen ab.