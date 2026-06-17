Square Enix kündigt The Adventures of Elliot: The Millennium Tales an - ein Action-RPG mit Zeitreisen

Square Enix verlässt mit The Adventures of Elliot: The Millennium Tales die bekannten Pfade des rundenbasierten Rollenspiels und präsentiert ein Action-RPG mit Zeitreise-Mechanik, das durch Erkundung, Rätsel und eine tiefe Verbindung von Geschichte und Gameplay überzeugt. Das Spiel erscheint 2026 für die aktuellen Konsolen und PC.

Square Enix hat mit The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ein unerwartetes Projekt vorgestellt, das sich deutlich von den klassischen rundenbasierten Rollenspielen des Studios abhebt.

Das Spiel, das am 18. Juni 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint, wird von Claytechworks entwickelt und von Square Enix publiziert. Schon in den ersten Spielstunden zeigt sich, dass es nicht simply die bekannten JRPG-Vorbilder kopiert, sondern sich an klassische Action-Spiele aus der Vogelperspektive orientiert. Die Kamera bleibt über dem Geschehen, Gegner werden in Echtzeit bekämpft und neue Fähigkeiten eröffnen zusätzliche Wege durch die Spielwelt.

Das Grundgerüst wirkt vertraut, doch die Entwickler ergänzen es um eigene Ideen. Im Mittelpunkt steht der junge Abenteurer Elliot, der gemeinsam mit der Fee Faie eine Reise durch verschiedene Regionen und mehrere Zeitalter unternimmt. Die Geschichte erstreckt sich über einen Zeitraum von 1.000 Jahren. Ausgangspunkt ist das Königreich Huther, der letzte sichere Zufluchtsort der Menschen, außerhalb dessen Monster und Gefahren lauern.

Als geheimnisvolle Ruinen entdeckt werden, beginnt für Elliot eine Reise, die weit größere Ausmaße annimmt als zunächst erwartet. Eine der spannendsten Ideen ist das Reisen durch verschiedene Epochen: Orte verändern sich je nach Zeitalter, manche Gebiete befinden sich im Aufbau, andere liegen Jahrhunderte später in Trümmern. Dadurch entsteht das Gefühl, dieselbe Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennenzulernen, was der Spielwelt mehr Tiefe verleiht. Besonders gelungen ist die Verbindung von Erkundung und Geschichte.

Die Zeitreisen wirken nicht wie ein bloßer Trick, sondern viele Ereignisse greifen ineinander. Entscheidungen und Entwicklungen in einer Epoche haben Auswirkungen auf spätere Zeitabschnitte, sodass man das Gefühl hat, tatsächlich Teil einer langen historischen Entwicklung zu sein. Spielerisch setzt das Spiel eigene Akzente: Statt eines klassischen Erfahrungspunktesystems gibt es keine gewöhnlichen Stufenaufstiege. Stärke entsteht vor allem durch bessere Ausrüstung, neue Fähigkeiten und geschickten Umgang mit den vorhandenen Werkzeugen.

Fortschritt wird stärker durch Entdeckung und Verbesserung der Ausrüstung belohnt. Das Kampfsystem wirkt zunächst einfach: Elliot schlägt mit seinen Waffen zu, weicht Angriffen aus und nutzt Spezialfähigkeiten. Mit der Zeit wächst jedoch die Vielfalt. Verschiedene Waffen haben unterschiedliche Eigenschaften: Schwerter für direkte Angriffe, Bögen für den Fernkampf und andere Typen eröffnen taktische Möglichkeiten.

Hinzu kommt das Magicite-System, mit dem Waffen verändert und erweitert werden können. Dieses System entwickelt sich zu einer der größten Stärken, da man sich intensiv mit den vorhandenen Möglichkeiten auseinandersetzt. Kleine Veränderungen können den Waffengebrauch deutlich verändern, sodass das Kampfsystem länger interessant bleibt. Faie, die Fee, ist mehr als eine typische Begleiterin.

Sie unterstützt nicht nur im Kampf, sondern spielt auch bei der Erkundung eine Rolle und kann unabhängig von Elliot gesteuert werden. Auf Wunsch ist lokaler Koop möglich, bei dem ein zweiter Spieler die Kontrolle über Faie übernimmt. Das Spiel setzt auf Zugänglichkeit: Speicherpunkte sind großzügig verteilt, Schnellreisen erleichtern längere Wege und Niederlagen führen selten zu Frust. Diese Entscheidungen machen das Abenteuer auch für Spieler interessant, die normalerweise keine besonders schweren Action-Rollenspiele bevorzugen.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Präsentation. Die HD-2D-Grafik verbindet klassische Pixel-Figuren mit modernen Lichteffekten und dreidimensionalen Umgebungen. Team Asano bleibt seiner bekannten Optik treu, nutzt sie aber für ein deutlich aktiveres Spielerlebnis. Die Welt wirkt lebendig, ohne ihre nostalgischen Wurzeln zu verstecken.

Auf größeren Bildschirmen entfalten manche Landschaften eine erstaunliche Wirkung; Wälder, Ruinen und Siedlungen wirken detailreich und atmosphärisch





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