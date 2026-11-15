Spülmittel-Trick zur Holztrockenheit prüfen ab 25 Prozent

Prüfen Sie die Restfeuchte Ihres Brennholzes mit einem einfachen Spülmittel-Test. Erfahren Sie, wie Sie die 25-Prozent-Grenze der Bundes-Immissionsschutzverordnung einhalten.

Ein effektiver Seifentest ermöglicht es Hausbesitzern, die Trockenheit von Brennholz in wenigen Sekunden zu überprüfen. Dieser einfache Trick hilft dabei, die gesetzlich vorgeschriebene Restfeuchte von unter 25 Prozent zu bestätigen. Durch das Einreiben mit Spülmittel und Pusten auf die Holzoberfläche lässt sich die Eignung des Holzes für den Ofen schnell bestimmen. Dieser Vorgang verhindert unangenehme Überraschungen beim Heizen im Winter.

Gesetzliche Vorgaben zur Holzfeuchte

Laut der Bundes-Immissionsschutzverordnung ist das Verbrennen von Holz mit einer Restfeuchte über 25 Prozent gesetzlich verboten. Idealer Weise sollte der Feuchtegehalt beim Verheizen zwischen 15 und 18 Prozent liegen. Nur so lässt sich eine optimale Heizleistung erzielen und die Belastung durch Ruß minimieren. Wer feuchtes Holz in den Ofen schaufelt, muss mit geringerer Wärmeabgabe und stark erhöhter Rauchentwicklung rechnen. Die äußere Optik des Holzscheits verrät hingegen kaum etwas über den tatsächlichen Wassergehalt im Inneren.

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Funktion des Seifentests

Der von CHIP beschriebene Test funktioniert auf einer einfachen physikalischen Grundlage. Dazu reibt man eine Seite des Holzscheits mit einem Hauch Spülmittel ein. Anschließend dreht man das Stück um und pustet kräftig durch das gegenüberliegende Ende. Bildet sich an der eingereibten Seite Schaum, ist das Holz ausreichend trocken, da keine Feuchtigkeit die Luftzufuhr blockiert. Sollte kein Schaum entstehen, enthält das Holz noch zu viel Wasser. Nach der Prüfung wischt man das Reinigungsmittel einfach vom Holz.

Richtige Lagerung für optimale Trocknung

Frisch geschlagenes Holz benötigt je nach Holzart und Lagerbedingungen ein bis zwei Jahre, um ausreichend zu trocknen. Eine korrekte Lagerung ist dabei entscheidend für den Erfolg des Tests. Der Holzstapel muss trocken, luftig und vor Regen geschützt aufgestellt werden. Zwischen den einzelnen Scheiten sollte eine Luftzirkulation möglich sein, um Schimmel zu vermeiden. Ein optimaler Abstand von etwa zehn Zentimetern zur Wand fördert diese Durchlüftung. Zusätzlich empfehlen Experten den Einsatz von Querhölzern als Unterlage, um das Holz vom Boden zu isolieren.

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Sichere Messung mit Feuchtemessgeräten

Wer beim Spülmittel-Test auf Nummer sicher gehen möchte, verwendet zusätzlich ein Holzfeuchtemessgerät. Dafür spaltet man einen Scheit frisch auf und misst die Feuchtigkeit direkt im Inneren. Diese Methode gilt als zuverlässiger Indikator für den tatsächlichen Zustand des Holzes. Für ein umfassendes Bild sollten mehrere Scheite aus verschiedenen Bereichen des Stapels geprüft werden. Nur so lassen sich lokale Unterschiede in der Trocknung erkennen. Der Seifentest dient dabei als schnelle Vorselektion, bevor das Holz verbrannt wird.

Tierschutz beim Holzstapel prüfen

Vor dem Öffnen eines Holzstapels oder dem Entnehmen von Scheiten sollte man stets auf kleine Tiere achten. Fledermäuse oder Igel nutzen Spalten und Hohlräume im Holz gern als Schlafplätze. Besonders während der Überwinterungszeit sind diese Tiere in den Stapeln aktiv. Ein genauer Blick auf den Holzstapel kann Leben retten und verhindert, dass unbeabsichtigt Tiere in den Ofen gelangen. Dies ist neben der gesetzlichen Holzfeuchte ein weiterer wichtiger Aspekt für verantwortungsvolles Heizen.