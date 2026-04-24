Spritpreisbremse zeigt Wirkung, aber Wettbewerb gerät ins Wanken

Die Spritpreisbremse hat die Literpreise in Österreich gesenkt, jedoch warnt die E-Control vor negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb, insbesondere für kleine Tankstellen. Die OMV muss sich ebenfalls an die Regeln halten.

Die Einführung der Spritpreisbremse durch die Bundesregierung Anfang April hat zu einer spürbaren Senkung der Literpreise an österreichischen Tankstellen geführt. Ursprünglich war eine Reduktion um 10 Cent pro Liter vorgesehen, aufgeteilt in 5 Cent durch eine Senkung der Mineralölsteuer und weitere 5 Cent durch die Begrenzung der Gewinnmargen der Mineralölkonzerne.

Aktuelle Analysen der E-Control zeigen, dass die tatsächliche Entlastung für die Konsumenten sogar noch höher ausfällt und im Schnitt bei 13 Cent pro Liter liegt. Dies ist auch auf den Wettbewerb zwischen den Tankstellen zurückzuführen, der die geplante Reduktion übertrifft.

Allerdings weist die E-Control auch darauf hin, dass Sprit in Österreich weiterhin teurer ist, als es unter Berücksichtigung der gesunkenen Großhandelspreise sein müsste. Eine detailliertere Betrachtung der Preisentwicklung ergäbt, dass der Preisrückgang bei Diesel sogar bei 21,3 Cent und bei Super bei 15,7 Cent pro Liter liegen könnte, wenn die gesunkenen Großhandelspreise vollständig berücksichtigt würden. Ein besonderer Fokus lag in den vergangenen Tagen auf dem Verhalten der OMV, dem teilstaatlichen Mineralölkonzern.

Es gab anfängliche Bedenken, dass die OMV die Spritpreisbremse nicht vollumfänglich einhält, insbesondere beim Diesel. Die E-Control hat jedoch am Donnerstag festgestellt, dass auch die OMV verpflichtet ist, die Gewinnmargen um die vorgeschriebenen 5 Cent pro Liter zu reduzieren. Johannes Mayer, Volkswirt und Wettbewerbshüter der E-Control, betonte im Ö1-Morgenjournal, dass nach intensiven Diskussionen mit der OMV klar wurde, dass die Ausnahmeregelung nicht anwendbar ist. Er betonte, dass die OMV zu keiner Zeit von der Verordnung abgewichen sei, trotz anfänglicher Ankündigungen.

Wirtschaftsminister Martin Kocher bestätigte dies im Nationalrat und unterstrich, dass die vollen 5 Cent aus der Margendämpfung an die Konsumenten weitergegeben werden müssen. Die Vorstände der E-Control, Alfons Haber und Michael Strebl, zeigten sich erfreut über die Bestätigung, dass heimische Autofahrer durchgehend von der Margendämpfung profitiert haben. Neben den positiven Effekten der Spritpreisbremse auf die Konsumentenpreise weist die E-Control jedoch auch auf eine besorgniserregende Entwicklung für den Wettbewerb hin.

Vor der aktuellen Krise waren kleine Tankstellen im Schnitt gleich teuer oder sogar günstiger als die großen Ketten. Seit der Einführung der Spritpreisbremse, insbesondere ab dem 9. , 10. und 11. April, haben kleine Tankstellen jedoch an Wettbewerbsfähigkeit verloren und können mit den Preisen der großen Ketten nicht mehr mithalten.

Johannes Mayer mahnt, dass diese Entwicklung genau untersucht werden muss, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Verlängerung der Spritpreisbremse, die planmäßig Ende April ausläuft. Die E-Control betont, dass eine Verlängerung der Maßnahme sorgfältig abgewogen werden muss, um sicherzustellen, dass sie nicht zu einer weiteren Benachteiligung kleiner Tankstellen und einer Verschärfung des Wettbewerbs führt. Die aktuelle Situation zeigt, dass die Spritpreisbremse zwar kurzfristig zu einer Entlastung der Konsumenten führt, aber langfristige Auswirkungen auf die Wettbewerbsstruktur des Tankstellenmarktes haben kann





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