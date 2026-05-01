Spritpreisbremse verlängert: Österreicher fühlen sich durch hohe Kraftstoffkosten belastet

Die steigenden Spritpreise belasten viele Österreicher schwer. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 63 Prozent der Befragten sich „sehr belastet“ oder zumindest „eher belastet“ fühlen. Die Spritpreisbremse wurde verlängert, um einen weiteren Teuerungsschub zu verhindern. Experten raten zu spritsparendem Fahrverhalten.

Die anhaltenden Preisanstiege für Sprit seit Beginn des Iran-Krieges belasten viele Österreich er schwer. Laut einer aktuellen Umfrage von Unique Research fühlen sich 63 Prozent der Befragten „sehr belastet“ oder zumindest „eher belastet“ durch die steigenden Kraftstoffkosten .

Eine leichte Entspannung gab es im April, als in allen Bundesländern die Preise für Eurosuper und Diesel am Stichtag 29. April im Vergleich zum 1. April gesunken sind. Dies geht aus einer Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) hervor.

In Niederösterreich lag der Preis für einen Liter Eurosuper bei 1,739 Euro, während Diesel mit 1,949 Euro pro Liter zu Buche schlug (Quelle: E-Control). Um eine weitere Verschärfung der Situation zu verhindern, wurde die Spritpreisbremse, die im April für eine gewisse Erleichterung gesorgt hatte, in letzter Sekunde verlängert. Ohne diese Maßnahme wäre sie in der Nacht auf Freitag, den 1. Mai, ausgelaufen, was für die Bevölkerung spürbare Folgen gehabt hätte, insbesondere einen weiteren Teuerungsschub.

Die Verlängerung der Spritpreisbremse sorgt nun für Aufatmen. Michael Schwendinger vom VCÖ betont jedoch, dass der Spritpreis nur ein Faktor ist, der die Spritkosten beeinflusst. Ein mindestens gleich großer und nachhaltigerer Einfluss geht vom Spritverbrauch aus. Wer ein Auto kauft, sollte bereits auf den Spritverbrauch achten.

Auch ein spritsparendes Fahrverhalten kann helfen, die Kosten zu senken. Dazu gehören gleitendes Fahren statt rasen, vorausschauendes Fahren, schnelles Schalten in höhere Gänge und der korrekte Reifendruck. Im Gegensatz dazu sind Dachboxen sowie zu kalt regulierte Klimaanlagen echte Spritfresser, wie der VCÖ hervorhebt. Die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig es ist, nicht nur auf die Preise zu schauen, sondern auch das eigene Fahrverhalten zu überdenken, um langfristig Kosten zu sparen





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