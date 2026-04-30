Spritpreisbremse läuft aus: Koalition ringt um Nachfolgeregelung

Die aktuelle Spritpreisbremse endet am Freitag, doch eine Einigung über eine Verlängerung oder Anpassung fehlt. Die Koalitionspartner streiten über Margenbegrenzungen und die Höhe der Mineralölsteuer. Eine Entscheidung könnte bis zum letzten Moment auf sich warten lassen.

Die Spritpreisbremse läuft am Freitag aus, doch eine Einigung über die Zukunft fehlt. Regierungspartner verhandeln weiter, Streit gibt es vor allem um Margen und Steuern.

Entscheidungen könnten erst in letzter Minute fallen. Die Zeit wird knapp: Bereits am Freitag endet die aktuelle Spritpreisbremse. Eine Nachfolgeregelung müsste daher spätestens am Donnerstag beschlossen sein. Doch genau daran hapert es derzeit – die Gespräche innerhalb der Koalition laufen noch, eine Einigung ist nicht in Sicht.

Vor allem bei der Frage, wie stark in die Preisgestaltung eingegriffen werden soll, gehen die Meinungen auseinander. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) plädiert dafür, lediglich die sogenannte „Spritpreis-runter-Garantie“ beizubehalten. Die bestehende Margenbegrenzung sieht er kritisch. Die SPÖ hingegen will das aktuelle Modell fortführen.

Unterstützung kommt von den Neos: Parteichefin Beate Meinl-Reisinger sagte am Mittwoch: „Aus unserer Sicht funktioniert das Ding.

“ Streit um Mineralölsteuer Uneinigkeit herrscht auch bei der Mineralölsteuer. Laut Informationen aus Verhandlerkreisen gibt es innerhalb der SPÖ unterschiedliche Positionen – von einer weiteren Senkung bis hin zu einer möglichen Erhöhung. Im Gesetz ist vorgesehen, dass zusätzliche Einnahmen aus der Umsatzsteuer – bedingt durch höhere Spritpreise – über die Mineralölsteuer an die Bevölkerung zurückgegeben werden. Wie genau das umgesetzt wird, lässt die Verordnung allerdings offen und bietet Spielraum.

Entscheidend ist nun, ob die Mehreinnahmen ausreichen, um die Steuer weiter zu senken. Konkrete Zahlen für April werden erst am Donnerstag erwartet. Die bestehende Maßnahme war Anfang April in Kraft getreten. Ziel war es, die Spritpreise um rund zehn Cent pro Liter zu senken – je zur Hälfte durch eine reduzierte Mineralölsteuer und durch eine Begrenzung der Margen.

Laut E-Control lag die tatsächliche Entlastung zuletzt bei durchschnittlich 13 Cent pro Liter. Ob dieses Niveau gehalten werden kann, ist jedoch offen. Sollten die staatlichen Mehreinnahmen nicht ausreichen, könnte die Mineralölsteuer wieder angehoben werden. Die Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern gestalten sich schwierig.

Während die ÖVP eine Rückkehr zu marktbasierten Preisen bevorzugt, pochen die Sozialdemokraten auf eine Fortsetzung der Entlastungsmaßnahmen. Die Neos betonen, dass das aktuelle System funktioniert und eine abrupten Ende der Subventionen die Bürger hart treffen würde. Die Unsicherheit über die künftige Preisentwicklung sorgt bereits jetzt für Verunsicherung bei den Verbrauchern. Viele Tankstellenbetreiber berichten von einem deutlichen Anstieg der Nachfrage in den letzten Tagen, da Autofahrer versuchen, noch von den günstigen Preisen zu profitieren, bevor die Regelung ausläuft.

Experten warnen vor einem möglichen Preisschock, falls keine Einigung erzielt wird. Die Diskussion über die Spritpreisbremse ist auch ein Indikator für die größeren Herausforderungen der Regierung, die sich mit steigenden Lebenshaltungskosten und Inflation auseinandersetzen muss. Die Entscheidung über die Zukunft der Spritpreisbremse wird daher mit großer Spannung erwartet





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spritpreisbremse Mineralölsteuer Margenbegrenzung Koalitionsstreit Verbraucherpreise

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Göteborg per Kajak: Die besten Routen durch die KanäleSchwedens zweitgrößte Stadt ist bekannt für gemütliche Cafés, viel Natur und die zahlreichen Kanäle. Über sie lässt sich die Universitätsstadt aus einer anderen Perspektive erleben.

Read more »

Die Banken sind nicht die Bankomaten der PolitikUm die Senkung der Lohnnebenkosten zu finanzieren, soll die erhöhte Bankenabgabe bleiben. Solche Spezialsteuern für einzelne Branchen sind jedoch Gift für den Standort.

Read more »

Koalition verhandelt weiter über Verlängerung der SpritpreisebremseOhne Einigung läuft die Spritpreisbremse mit Monatsende aus. „Aus unserer Sicht funktioniert das Ding“, erklärt Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

Read more »

Wird die Spritpreisbremse verlängert? 'Aus unserer Sicht funktioniert das Ding'WIEN. Die Regierungskoalition hat sich noch nicht auf eine Verlängerung der Spritpreisbremse geeinigt.

Read more »

'Ein episches Halbfinale' - Die Pressestimmen zum 5:4 von Paris über die BayernAuch in den internationalen Medien herrschte nach dem 5:4-Erfolg von Paris Saint Germain über den FC Bayern ein Match um die Superlative. Die wichtigsten Stimmen:

Read more »

Spritpreisbremse läuft aus – Koalition verhandelt über VerlängerungDie Spritpreisbremse endet am 30. April, was zu einer Preiserhöhung von 10 Cent pro Liter führen würde. Die Koalition verhandelt über eine Verlängerung, wobei die Form noch unklar ist. SPÖ und Neos unterstützen die Maßnahme, während ÖVP und Neos Markteingriffe kritisieren. Die Regierung diskutiert über die Fortführung der Mineralölsteuer-Senkung und der Margenbegrenzung.

Read more »