Zum 30. November läuft die Spritpreisbremse in Österreich aus. Der ARBÖ fordert eine Verlängerung, da die Kosten pro Liter um zwölf Cent steigen könnten und Pendler besonders betroffen sind.

Die aktuelle staatliche Unterstützung bei den Kraftstoffkosten in Österreich steht kurz vor dem Aus. Ab dem 30. November wird die sogenannte Spritpreisbremse offiziell beendet, was unmittelbare Auswirkungen auf die Tankstellenpreise haben wird. Ohne eine politische Verlängerung dieser Maßnahme rechnen Experten und Verbraucherzentralen mit einem deutlichen Preisanstieg, der die Autofahrer direkt an der Zapfsäule spüren lassen wird.

Aktuelle Kraftstoffpreise und Auslaufdatum

Die unmittelbare Sorge der Bevölkerung betrifft die konkreten Kosten, die nach dem Ende der Förderung entstehen dürften. Sollte die Bundesregierung keine weitere Entscheidung treffen, wird sich der Preis für Benzin und Diesel innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums von nur einem Tag signifikant erhöhen. Dies führt dazu, dass das Tanken pro Liter um zwölf Cent teurer wird, was bei regelmäßigen Fahrten und vollen Tanks erhebliche Mehrkosten verursacht.

Also read Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 27. November

Aktuelle Marktdaten vom 26. November zeigen bereits die Preislage vor dem geplanten Ende der Maßnahmen. Ein Liter Eurosuper kostete an diesem Stichtag in Österreich durchschnittlich 1,57 Euro. Für den Dieselkraftstoff lagen die Preise noch etwas höher, wobei ein Liter 1,963 Euro fällig wurde. Diese Basisdaten bilden den Ausgangspunkt für die Berechnungen, die sich aus dem Wegfall der staatlichen Subvention ergeben.

Position des ARBÖ und Präsident Peter Rezar

Der Automobilclub ARBÖ übt starken Druck auf die politischen Entscheidungsträger aus, um die bestehende Situation zu stabilisieren. ARBÖ-Präsident Peter Rezar betont in seinen öffentlichen Statements klar, dass das Autofahren in der modernen Gesellschaft keine bloße Freizeitbeschäftigung ist. Für viele Bürger ist das eigene Fahrzeug ein unverzichtbares Werkzeug, um den Arbeitsplatz zu erreichen und das soziale Leben zu organisieren. Daraus leitet der Verband die Forderung nach einer konsequenten Fortsetzung der unterstützenden Maßnahme ab.

Advertisement

Rezar stellt zudem einen direkten Vergleich zu anderen verkehrspolitischen Maßnahmen an, um die Diskrepanz in der Preisentwicklung aufzuzeigen. Einerseits wird die Autobahnvignette bis zum Jahresende nicht teurer, was eine Ersparnis von 2,10 Euro als inflationsdämpfende Maßnahme in den Raum stellt. Andererseits soll die Tankfüllung von einem Tag auf den anderen um etwa sechs Euro teurer werden, was Rezar als schwer vereinbar kritisiert.

Internationale Ölmarkt-Schwankungen und soziale Folgen

Neben der nationalen politischen Entscheidung spielen auch globale Faktoren eine entscheidende Rolle für die zukünftige Preisentwicklung. Die Lage auf dem internationalen Ölmarkt ist derzeit volatil und schwer vorhersehbar. Nachdem die Rohölpreise im November zeitweise deutlich gefallen waren, sind sie in den vorangegangenen Tagen wieder angestiegen. Diese Unwägbarkeit erschwert es Verbrauchern, sich auf stabile Budgets einzustellen.

Der ARBÖ warnt ausdrücklich davor, dass sich die Preise in den kommenden Wochen weiter entwickeln könnten, ohne dass aktuelle Trends eine sichere Prognose zulassen. Besonders problematisch sieht der Verband die Situation für einkommensschwache Haushalte und Berufspendler. Diese Gruppen müssten möglicherweise extreme Preissteigerungen allein schultern, was nach Ansicht des ARBÖ-Präsidenten Peter Rezar sowohl unfair als auch unsozial ist. Die Forderung nach einer Verlängerung der Spritpreisbremse dient also nicht nur der Stabilisierung der Märkte, sondern auch dem sozialen Ausgleich.