Spritpreisbremse: Einigung bis Donnerstag nötig – sonst droht Preisschock

Die Spritpreisbremse steht vor dem Aus. Bis Donnerstag muss eine Einigung erzielt werden, um einen weiteren Preisanstieg an den Tankstellen zu verhindern. Ein Kompromiss zeichnet sich ab, der Margenreduktionen, Steuersenkungen und die Rückgabe von Staatseinnahmen vorsieht.

Die Frist für eine Verlängerung oder Anpassung der Spritpreisbremse läuft unerbittlich ab. Sollte bis zum Ende des heutigen Donnerstags keine Einigung erzielt werden, wird die staatliche Unterstützung für die Verbraucher bei den Tankstellenpreisen in der Nacht auslaufen, was zu einer unmittelbaren und spürbaren Belastung für die Bevölkerung führen würde.

Ein solches Scheitern würde einen weiteren Anstieg der Energiepreise nach sich ziehen, der sich negativ auf die Haushaltsbudgets vieler Bürger auswirken würde. Die aktuelle Entwicklung auf den internationalen Rohölmärkten verschärft die Situation zusätzlich. Die Rohölsorte Brent hat in den vergangenen Stunden deutlich an Wert gewonnen und erreichte in der Nacht einen Preis von 126,41 US-Dollar pro Barrel, was einem Wert von 107,99 Euro entspricht. Dieser Preis ist der höchste seit Anfang 2022 und signalisiert eine anhaltende Belastung der Energieversorgung.

Aktuellen Informationen zufolge zeichnet sich jedoch ein Kompromiss zwischen den beteiligten Parteien ab. Dieser Kompromiss beinhaltet mehrere Elemente, die darauf abzielen, die Belastung für die Verbraucher zu mildern und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ein zentraler Punkt ist die Anpassung der Margen bei Tankstellen. Demnach soll die Margenbegrenzung im Mai auf 2,5 Cent pro Liter reduziert und anschließend vollständig auslaufen.

Dies soll dazu beitragen, den Wettbewerb zu fördern und die Preise langfristig zu stabilisieren. Zusätzlich zu dieser Maßnahme ist eine Preis-Runter-Garantie vorgesehen, die über den Monat Mai hinaus bestehen bleiben soll. Diese Garantie soll sicherstellen, dass die Verbraucher auch in den kommenden Monaten von niedrigeren Preisen profitieren können. Um die Preis-Runter-Garantie zu finanzieren, soll die Mineralölsteuer (MÖSt) für die Monate Mai und Juni um jeweils 2 Cent pro Liter gesenkt werden.

Diese Steuersenkung soll dazu beitragen, die Belastung für die Verbraucher zu reduzieren und die Kaufkraft zu erhalten. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Kompromisses ist die Rückgabe von Mehreinnahmen des Staates an die Bevölkerung. Die Regierung hat angekündigt, dass alle zusätzlichen Einnahmen, die durch die hohen Energiepreise erzielt werden, an die Bürger zurückgegeben werden sollen. Dies soll dazu beitragen, die soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten und die negativen Auswirkungen der Energiekrise abzumildern.

Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen ist eine Klausel geplant, die automatisch greifen soll, falls die Spritpreise erneut stark ansteigen. Diese Klausel soll sicherstellen, dass die Verbraucher auch in Zukunft vor unzumutbaren Preissteigerungen geschützt werden. Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) betont die Bedeutung des Modells der Spritpreisbremse als eine erfolgreiche Maßnahme zur kurzfristigen Überbrückung von Preisspitzen und zur Bekämpfung der Inflation.

Sie argumentiert, dass der Staat kein Krisengewinner sein dürfe und dass die Mehreinnahmen aus der Energiekrise an die Bevölkerung zurückgegeben werden müssen. Aktuell betragen die Mehreinnahmen rund 6 Cent pro Liter, daher ist sichergestellt, dass diese im Mai und Juni zurückgegeben werden. Neben der Preisentwicklung hat die Versorgungssicherheit oberste Priorität. Um diese nicht zu gefährden, wird die Margenbegrenzung im Mai halbiert und läuft danach aus.

Denn Markteingriffe dürfen nur im äußersten Ausnahmefall eine kurzfristige Maßnahme sein. Die ÖVP unterstreicht, dass die Spritpreisbremse ein europäisches Erfolgsmodell ist, das sich bewährt hat und dazu beigetragen hat, die Inflation einzudämmen. Die Partei betont, dass die Verlängerung oder Anpassung der Spritpreisbremse von entscheidender Bedeutung ist, um die Bevölkerung zu entlasten und die Wirtschaft zu stabilisieren





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