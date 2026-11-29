Lisa Fettner wird Zweite im Skispringen in Hinzenbach. Nika Prevc gewinnt, Agnes Reisch Dritter. Fettner bleibt mit 2,2 Punkten Rückstand sehr zufrieden nach zwei Podien.

Die österreichische Skispringerin Lisa Fettner hat am Sonntag beim zweiten Wettbewerb der Norwegen-Serie auf der Normalschanze in Hinzenbach den zweiten Platz belegt. Mit einem Rückstand von exakt zwei Komma zwei Punkten auf die slowenische Weltcup-Titelverteidigerin Nika Prevc sicherte sich Fettner die Silbermedaille. Damit wiederholte die Salzburgerin ihren Erfolg vom Vortag, wo sie den ersten Bewerb knapp gewann, und zeigte mit einem weiteren Podestplatz ihre aktuelle Formstärke in ihrer Heimat.

Zwei Podiumsplätze für Fettner in Hinzenbach

Das Siegerinnenpodest beim Springen in Hinzenbach am Sonntag bildete Nika Prevc in der Mitte vor Lisa Fettner links und Agnes Reisch aus Deutschland rechts. Fettner lag im zweiten Durchgang zwar knapp hinter der Slowenin, doch der marginale Unterschied von zwei Komma zwei Punkten rechtfertigt ihre positive Bilanz. Am Vortag hatte die 25-Jährige noch knapp vor Prevc die Nase vorne gehabt, was bedeutet, dass sie an beiden Tagen in Hinzenbach zu den allerbesten Springerinnen der Welt gehörte. Den dritten Rang im zweiten Bewerb belegte die Deutsche Agnes Reisch, die drei Komma Zähler hinter Fettner blieb.

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Fettner nutzt Stärken auf der Kleinschanze optimal aus

Lisa Fettner äußerte sich nach dem Wettbewerb sehr zufrieden mit ihrer Leistung, obwohl ihr ein Doppelsieg im eigenen Heimatland verwehrt blieb. Sie betonte, dass die Konkurrenz nicht schlafe und ihre Leistungen Respekt verdienten, aber sie könne trotz des knappen Rückstands auf Prevc stolz auf das Resultat sein. Für Fettner ist die kleine Schanze in Hinzenbach ideal, da sie dort in der Vorsaison bereits gewinnen konnte. Sie erklärt, dass Fliegen auf großen Schanzen ihr derzeit noch schwerfällt und sie dort noch Potenzial hat, aber auf der Kleinschanze ihr Spiel perfektioniert ist.

Kontrast zu Lillehammer und Ausblick auf Wisla

Im Vergleich zum Auftakt in der Vorwoche in Lillehammer, wo Fettner auf der Großschanze die Top Ten zweimal verpasste, wirkt ihr Auftritt in Oberösterreich wie eine Bestätigung ihrer Strategien. Sie gibt zu, dass sie am Tisch viel Druck aufbaut, was ihr auf der kleineren Anlage entgegenkommt, wo weniger Weite im Spiel ist. Das nächste Ziel für die österreichische Springernation ist das kommende Wochenende in der polnischen Stadt Wisla, wo es auf einer Großschanze weitergeht. Dort werden voraussichtlich wieder alle norwegischen Top-Springerinnen an den Start gehen, darunter die in Lillehammer erfolgreiche Gyda Westvold Hansen.

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Norwegische Dominanz und Rückstand im Gesamtweltcup

In der aktuellen Gesamtweltcup-Wertung führt die Norwegerin Anna Odine Ström die Rangliste an, was die hohe Konkurrenz für die restlichen Springerinnen verdeutlicht. Lisa Fettner liegt in der Gesamtwertung acht Punkte hinter Nika Prevc respektive 30 Punkte hinter der Spitzenreiterin Anna Odine Ström auf dem dritten Rang. Die norwegische Überraschung des Auftritts in Hinzenbach war das Fehlen der eigentlichen Auftaktsiegerin Eirin Maria Kvandal, die in Hinzenbach nicht am Start war, was die Titelchancen der anderen Teilnehmerinnen leicht modifizierte. Die Dominanz der Norwegerinnen in Wisla wird Fettner neue Herausforderungen bereiten.

Komplikationen für Eva Pinkelnig nach langer Verletzungspause

Neben den Erfolgen der Top-Sportlerinnen gab es auch Nachrichten über Rückschläge bei anderen österreichischen Athletinnen. Die ehemalige Weltcupsiegerin Eva Pinkelnig scheiterte in Oberösterreich als Fünfzigste überraschend in der Qualifikation. Dies geschah bei ihrem zweiten Antreten nach einer einmonatigen Verletzungspause, die sie an der Rückkehr in das Spitzenniveau hinderte. Pinkelnigs Ausfall hebt die Bedeutung der Ergebnisse von Fettner und den anderen platzierenden Springerinnen für die österreichische Mannschaft noch weiter hervor, da das Aufgebot in den kommenden Wochen umso intensiver trainieren muss, um im Weltcup konkurrenzfähig zu bleiben.