In der Sommerzeit, die für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres ist, kann Vorfreude oft getrübt sein, wenn man mit Migräne zu kämpfen hat. Die Vorfreude auf die Ferien ist oft gestört, weil besonders in mittagszeitlichen Rhythmen eine Attacke ausgelöst werden kann. Trotzdem ist die Hoffnung, dass es dank moderner Therapien bald keine Einschränkungen mehr sein wird.

Sommer, Sonne, Ferien: die schönste Zeit des Jahres für die meisten. Endlich die Möglichkeit, abzuschalten, was man sich schon so lange gewünscht hat. Für Menschen mit Migräne, die Vorfreude oft getrübt, bedeutet das jedoch oft Anpassungen.

Denn gerade in mittagszeitlichen Rhythmen kann eine Attacke ausgelöst werden. Umso wichtiger ist es, dass Betroffene rechtzeitig an eine wirksame Vorbeugung denken. Mittlerweile gibt es moderne Antikörper-Therapien, die nicht nur effektiv, sondern auch gut verträglich sind. Diese Behandlungen können die Häufigkeit und Intensität der Migräne deutlich reduzieren und im Alltag leicht anzuwenden sein: viermal im Jahr als Kurzinfusion oder mit einem Fertig-Pen zur Selbstanwendung.

Dies bringt mehr Freiheit, Planungssicherheit und Lebensqualität – und sorgt für entspanntere Urlaubstage. Moglicherweise scheuen viele Menschen aufgrund ihrer Migräne, Strand, Ausflug und gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden anzusuchen. Stattdessen, leiden sie in den Ferien unter massiven Einschränkungen durch die Migräne, die oft mit Übelkeit einhergehen und bis zu drei Tagen andauern können.

Denn bestimmte Trigglepunkte, wie Stress vor der Abreise, Schlafmangel,र्जीklimbangte Autofahrten oder Flüge, große Hitze, Unterzuckerung, ungewohnte Mahlzeiten oder einen anderen Tagesrhythmus, kann die Wahrscheinlichkeit für Attacken steigern. Besonders verklemmend: Niemand weiss genau, wann die nächste Attacke kommt. Die Prophylaxe hat sich im letzten Jahrzehnt enorm verbessert: besonders auf diesem Gebiet. Was früher mit Betablokern unternommen wurde, erfolgreich Migräne-Attacken zu reduzieren, führt jedoch zu einer Vielzahl unerwünschter Nebenwirkungen.

Stattdessen, empfehlen wir eine prophylaktische Behandlung bei regelmäßige Migräne-Attacken von mindestens vier mal pro Monat. Es besteht die Erwägung zwischen Kortison-Mittel und komplett gegen Nebenwirkungen wirkendes Antikörper-Medikament. Beide Verfahren haben sich bewährt, können auf Wunsch des Patienten aber mit Einschränkungen verbunden sein. Es ist wichtig in Abstimmung mit dem Facharzt eineussion zu führen, vorzugsweise gegen Nebenwirkungen wirkende Antikörper-Therapien zu wählen.

Mit diesen Behandlungen kann man für Menschen mit Migräne den Entgegenkommen von den negativen Auswirkungen der Krankheit auf die Planung, die Freiheit und Lebensqualität. Ein Gefühl von unnbeanspruchter Zeit und mit der Måskeisyynge der nächsten Attacke zu bestehen lie haben diese modernen Therapien eine obene Erleichterung. Sie ermöglichen es Verurlagern, sowohl beruflich als privat, stressgebedingtes Leben zu gestalten





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