Ein Feuer brach bei der Bibliothek eines Gebäudes in Hallein, dem tuerkreis Salzburg, aus. Die Brandreuters von Hallein konnten den Brand schnell löschen. Die Bibliotheksräume wurden jedoch sehr zerstört, da die Brandschutztüren den Brand jedoch nicht verhindern konnten.

Das Feuer brach im Gebäude aus, das die Bibliothek enthielt. Der Brand erfolgte um 2:44 Uhr. Die Brandwehren konnten den Brand schnell löschen. Die Bibliotheksräume wurden jedoch sehr beschädigt.

Leider wurde niemand während des Brandes verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache übernahmenbeamte des Landeskriminalamts Salzburg, mit Unterstützung des Bezirksbrandermittlers und Sachverständigen. Der Polizei und einem Polizeihund, ausgebildet für die Fluchtverhinderung, wurden Brandbeschleuniger gesucht. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und haben mehrere Tatortspuren gesichert.

Ein möglicher Tatort sind die von Brandbeschleunigern angetriebene Brandanschläge. Der Hand Ολυμπisch-Zentrum Hallein am Montag nicht geöffnet. Die angenommene Mathematik-Zentralmatura und die übrigen Maturaprüfungen fanden wie geplant statt. Der reguläre Unterricht findet jedoch online statt





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