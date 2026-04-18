Sprachwelten vereinen: Salzburger Forscherin ebnet Weg für verlässliche Systementwicklung

Katharina Polanec, eine Forscherin an der FH Salzburg, entwickelt sprachliche Standards für das Systems Engineering, um die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Fachbereichen zu verbessern und die Entwicklung komplexer, verlässlicher Systeme zu erleichtern.

In den komplexen Entwicklungsprozessen der modernen Industrie prallen diverse Berufsgruppen aufeinander. Ingenieure, Softwareentwickler und Kundendienstmitarbeiter treffen auf kaufmännische Angestellte, jeder mit seinem eigenen Fachjargon und spezifischen Werkzeugen. Die Brücke, die diese Welten verbindet und eine reibungslose Kommunikation ermöglicht, bilden digitale Plattformen, die allen Beteiligten zugänglich sind. Genau hier setzt die Arbeit der Salzburgerin Katharina Polanec an.

Sie widmet sich der Sprache, die für erfolgreiches Systems Engineering – die Entwicklung robuster und verlässlicher Systeme – unerlässlich ist. „Selbst bei scheinbar einfachen Begriffen wie Elektroauto muss gewährleistet sein, dass alle Beteiligten dasselbe meinen“, betont die Informatikerin. Ihre Doktorarbeit konzentrierte sich auf standardisierte Prozesse für grafische domänenspezifische Sprachen, sogenannte DSLs, die maßgeblich zur Vereinheitlichung und Verständlichkeit beitragen. Die 28-jährige Forscherin ist am Department Information Technologies and Digitalisation der Fachhochschule Salzburg tätig. Ihre Leidenschaft für die tiefgreifende Auseinandersetzung mit komplexen Themen treibt sie an: „Ich kann mich so richtig in etwas hineinfuchsen“, beschreibt Polanec ihre Neugier. Diese Beharrlichkeit war bereits zu Beginn ihrer Karriere entscheidend. Die ersten Semester ihres Bachelorstudiums in Informationstechnologie & Systemmanagement stellten eine Herausforderung dar. Mit einem sprachlichen Gymnasium-Hintergrund und ohne Vorkenntnisse in Computersprachen fand sie sich in einem technisch geprägten Umfeld wieder, in dem Frauen noch eine deutliche Minderheit bildeten. „Wir waren in meinem Jahrgang maximal zehn Prozent Frauen“, erinnert sie sich. Doch nach den anfänglichen Schwierigkeiten zahlte sich ihre Entschlossenheit aus. Um sich im Bereich der Energieinformatik zu vertiefen, nutzte sie das Programm „study work support“, eine Kooperation zwischen Unternehmen und Studierenden. Dies führte zu einem Treffen mit Christian Neureiter, der damals am Zentrum für sichere Energieinformatik forschte. Aus dieser Begegnung entwickelte sich das von Neureiter geleitete und mittlerweile abgeschlossene Josef-Ressel-Zentrum für modellbasierte Entwicklung verlässlicher Systeme. „Es war ein Bewerbungsgespräch, ohne dass ich es gemerkt habe“, reflektiert Polanec rückblickend. Daraufhin erhielt sie eine Anstellung als studentische Mitarbeiterin, verbunden mit der Bedingung, innerhalb der ersten drei Monate programmieren zu lernen. Diese Hürde meisterte sie mit Bravour. „Seither bin ich nicht mehr weggekommen von dort“, sagt sie scherzhaft und lobt das kollegiale Arbeitsklima, das sie als „Forschungs-WG“ beschreibt. Aus dieser engen Zusammenarbeit sind nicht nur wissenschaftliche Projekte, sondern auch persönliche Freundschaften entstanden; gemeinsame Bouldertreffen – Klettern ohne Seil und Gurt in Bodennähe – sind fester Bestandteil ihrer Freizeitgestaltung und ein Ausdruck ihrer vielfältigen sportlichen Interessen. Die Rückkehr zum Kernthema: Nach ihrem Bachelorstudium wurde Katharina Polanec Junior Researcher am neu gegründeten Josef-Ressel-Zentrum. Nach der Erarbeitung von Anleitungen für die Entwicklung von Smart Grids erweiterte sie ihre Forschung auf den Automobilsektor. Diese Arbeiten bestärkten sie in der Überzeugung, dass die Standardisierung von Werkzeugen mittels domänenspezifischer Sprachen entscheidend ist, um breitere Anwendungsfelder zu erschließen. Dies lässt sich mit der Definition von Vokabular und Grammatik in natürlichen Sprachen vergleichen. In ihrem Masterstudium befasste sie sich intensiv mit den Standards von Metamodellierungssprachen. Gemeinsam mit einer Kollegin entwickelte sie einen Generator, der die Implementierung von Modellen automatisiert. Was noch fehlte, war die Semantik, also die Bedeutung der einzelnen Elemente und ihrer Beziehungen innerhalb eines Modells. Hier kommt die Ontologie ins Spiel, ein hochaktuelles Thema in der Informatik. Sie ermöglicht die strenge formale Darstellung von Wissen, sodass eindeutig definiert ist, was ein blauer Kreis, ein rotes Rechteck oder andere grafische Symbole in einem Engineering-Modell repräsentieren. Dies bildet die Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung und die langfristige Nutzbarkeit solcher Modelle. Doch selbst die fortschrittlichsten Modelle und Werkzeuge sind nutzlos, wenn sie von den Anwendern nicht akzeptiert werden. Daher plant Katharina Polanec, ihren Fokus künftig stärker auf die praktische Anwendung zu legen. Ihr Ziel ist es, dass Anwender mit ihnen vertrauten Werkzeugen wie Excel oder PowerPoint arbeiten können, während die Systems-Engineering-Modelle ihre Übersetzungsarbeit unauffällig im Hintergrund verrichten. Polanec hat Informationstechnik und System-Management an der FH Salzburg studiert und dort am kürzlich abgeschlossenen Josef-Ressel-Zentrum für Dependable System-of-Systems Engineering (DeSoS) geforscht. Ihre Dissertation an der Universität Magdeburg (D) widmete sich der Erforschung verschiedener Sprachen für das Systems Engineering





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