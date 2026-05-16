Sprachliche Reise durch die Wiener Ausdrücke

Der Wiener Publizist und Kulturjournalist Johann Werfring untersucht alte Wiener Ausdrücke und erforscht die sprachliche Geschichte des Wiener Dialekts. Er sucht nach der Herkunft von Wiener Kürzeln und Wortspielen und untersucht auch spezielle Wiener Ausdrücke wie den "Beserlpark" und den "Zeiserlwagen".

Der Wiener Publizist und Kulturjournalist Johann Werfring untersucht alte Wiener Ausdrücke , wie den "Beserlpark" und den "Zeiserlwagen". Er erforscht die sprachliche Geschichte des Wiener Dialekt s und sucht nach der Herkunft von Wiener Kürzeln und Wortspielen.

Seine Recherchen ergaben, dass die Wiener Dialekt eine sprachbildende Kraft ist, die unerschöpflich ist. Werfring hat 23 Jahre lang Kolumnist der Wiener Zeitung geschrieben und ist auch in Fachzeitschriften wie Vinaria zu Wort gekommen. Seine Beiträge erscheinen auch in Buchform





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wiener Ausdrücke Sprachliche Geschichte Wiener Dialekt Wiener Kürzeln Wiener Ausdrücke Wiener Ausdrücke Wiener Ausdrücke Wiener Ausdrücke Wiener Ausdrücke Wiener Ausdrücke

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wiener Stadthalle: Neue Favoriten aufgestiegenDie zweite Megashow des Wettbewerbs wurde pünktlich um 21 Uhr in der Wiener Stadthalle eröffnet. Der Vorjahressieger 'Wasted Love' wurde von einem Duo interpretiert, das mit dem ikonischen Bühnenschiff, auf dem JJ den Sieg in Basel für Österreich erkämpfte, die Bühne betreten hat.

Read more »

– Wiener färbt jetzt Brautkleider buntBrautkleid färben: 'Glow up' bietet als einziges Unternehmen in Österreich das Umfärben von Hochzeits- und Debütantinnenkleidern an.

Read more »

"Passagen unter Glas" von Michal Ajvaz: Symmetrie und epische Reise durch ein glitzerndes Labyrinth voller ErzählungenDer Roman "Passagen unter Glas" von Michal Ajvaz erhebt die Symmetrie zum literarischen Prinzip und ist ein glitzerndes Labyrinth voller Erzählungen. Die Lektüre gleicht einer epischen Reise, deren Eindrücke wiederzugeben einem viel abverlangt.

Read more »

Erst Trump, jetzt Putin: Kreml kündigt Reise nach China anDer russische Präsident folgt einer Einladung des chinesischen Staatschefs Xi Jinping. Geplant sind die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung und einer Reihe bilateraler Dokumente.

Read more »