Sprache als Spiegel der Identität: Großer journalistischer Wettbewerb für Oberösterreichische Schüler

Der OÖN-Schülerwettbewerb lädt Jugendliche ein, sich mit der Macht der Sprache, demokratischen Werten und ihrer eigenen Identität auseinanderzusetzen.

In der heutigen Zeit, in der die Flut an Informationen in einer beispiellosen Geschwindigkeit über uns hereinbricht, ist die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit Medien und Sprache wichtiger denn je.

Wenn Schülerinnen und Schüler selbst in die Rolle von Journalisten schlüpfen, geht es dabei um weit mehr als nur das Erlernen von grammatikalischen Regeln oder das korrekte Setzen von Kommas. Es geht um die Entwicklung einer bewussten Haltung gegenüber der Welt und der eigenen Position darin. Laut Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander erfahren die Jugendlichen durch ein solches aktives Engagement den enormen Stellenwert, den ein unabhängiger Journalismus für eine funktionierende Demokratie besitzt.

Indem sie selbst recherchieren, Fragen stellen und Texte verfassen, setzen sie sich zwangsläufig mit Meinungen auseinander, die von ihren eigenen abweichen könnten. Dieser Prozess fördert nicht nur das Verantwortungsgefühl, sondern auch den Respekt sowie eine grundlegende Offenheit gegenüber anderen Perspektiven, was in einer pluralistischen Gesellschaft eine essenzielle Kompetenz darstellt. Durch die journalistische Arbeit reflektieren die Schüler zudem ihre eigene Identität und entdecken die faszinierende Vielfalt unserer modernen Gesellschaft.

Gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) initiiert die OÖN daher ein Projekt, das darauf abzielt, Geschichten aus der Lebenswelt der Jugendlichen zu sammeln und sichtbar zu machen. Projekte wie 'Wir sind Zeitung' sind somit ein wichtiger Baustein, um nicht nur sprachliche Kompetenzen zu stärken, sondern auch das demokratische Bewusstsein, das Selbstvertrauen und die gesellschaftliche Teilhabe der jungen Generation zu fördern. Das zentrale Thema der aktuellen Wettbewerbsrunde ist die Frage, welche Bedeutung die Sprache für die persönliche Identität hat.

Sprache begleitet uns in jedem Moment unseres Lebens: im vertrauten Kreis der Familie, im dynamischen Umfeld von Freunden, im strukturierten Rahmen des Klassenzimmers oder in der grenzenlosen digitalen Welt des Internets. Sie ist das Werkzeug, mit dem wir uns definieren und uns anderen mitteilen. Sprache kann Brücken bauen, Menschen verbinden und ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit schaffen, indem sie Vielfalt sichtbar und wertschätzbar macht. Doch die Macht der Worte hat auch eine Kehrseite.

Sprache kann ebenso genutzt werden, um Mauern zu errichten, Menschen auszugrenzen, zu verletzen oder bestehende Machtverhältnisse zu zementieren. Ob es nun um die Nutzung von Dialekten geht, die Bereicherung durch Mehrsprachigkeit, die Entwicklung einer spezifischen Jugendsprache oder die Diskussion um eine geschlechtergerechte Ausdrucksweise – die Art und Weise, wie wir sprechen und wie über uns gesprochen wird, prägt massiv unser Selbstbild. Der Wettbewerb fordert die Teilnehmenden daher auf, genau diese Spannungsfelder zu untersuchen.

Es geht darum, Momente zu finden, in denen Kommunikation verbindend wirkte, oder Situationen zu analysieren, in denen Worte als Barriere fungierten. Die Suche nach einem respektvollen Umgang miteinander, trotz unterschiedlicher Hintergründe und Meinungen, steht im Mittelpunkt dieser Untersuchung. Für alle Schülerinnen und Schüler von der dritten Klasse der Volksschule bis hin zur Matura bietet dieser interaktive Schulbewerb in seiner 11. Auflage eine Plattform, um kreativ und kritisch zu arbeiten.

Die Anforderungen an die Beiträge sind bewusst offen gestaltet, um möglichst vielen Talenten Raum zu geben. Es können verschiedene journalistische Formate eingereicht werden, die von klassischen Reportagen und tiefgründigen Interviews bis hin zu modernen Videobeiträgen reichen. Alle Formate sollen sich mit dem Leitthema 'Sprache als Identität' auseinandersetzen. Die Motivation für die Teilnahme ist hoch, denn die besten Beiträge werden nicht nur mit attraktiven Preisen ausgezeichnet, sondern erhalten zudem eine besondere Bühne.

Sie werden in einer eigenen OÖN-Beilage, den sogenannten SchülerNachrichten, veröffentlicht, wodurch die Arbeiten der Jugendlichen eine echte Öffentlichkeit erreichen. Die zeitlichen Rahmenbedingungen sind klar gesetzt: Eine unverbindliche Anmeldung muss bis zum 12. Mai erfolgen, während der endgültige Einsendeschluss für die Beiträge der 12. Juni ist.

Christine Haberlander ruft die Jugendlichen daher dazu auf, diese Chance zu nutzen, aktiv mitzudenken, zu diskutieren und ihre Gedanken in Worte zu fassen. Es ist ein Aufruf an die Jugend, die eigene Stimme zu finden und zu zeigen, was Sprache für die individuelle Identität in einer vielfältigen Welt bedeutet





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