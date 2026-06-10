Sportwetten im Fokus: Suchtgefahren, Milliardenmarkt und rechtliche Grauzonen

Im Vorfeld der Fußball-WM 2026 beleuchtet ein Bericht die boomende Sportwettenbranche, insbesondere bei jungen Männern. Die Berichterstattung untersucht, wie schnell Wetten zur Sucht werden können, welche finanziellen Risiken bestehen, warum Sportwetten in Österreich rechtlich nicht als Glücksspiel gelten und wer von den hohen Umsätzen profitiert. Dazu wurden Gespräche mit Betroffenen und Fachleuten geführt.

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Wie viel Geld kann man verlieren? Warum gelten Sportwetten in Österreich nicht als Glücksspiel? Und wer profitiert vom Milliardenmarkt? Wir haben wenige Tage vor der Fußball-WM 2026 mit Betroffenen und Expert:innen gesprochen.

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