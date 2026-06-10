Sports Card Shop Simulator: Sammelleidenschaft trifft auf Wirtschaftssimulation

Der Sports Card Shop Simulator kombiniert das Öffnen von Kartenpacks mit Ladenmanagement. Early Access auf Steam mit positiven Bewertungen. Über 4.000 Karten, dynamischer Markt und eigenes Kartendesign. Solide Basis, aber repetitive Ladenverwaltung.

Der " Sports Card Shop Simulator " des Studios OverPowered Team vereint die Faszination des Sportkarten-Sammelns mit einem klassischen Wirtschaftsspiel. Seit Kurzem im Early Access auf Steam erhältlich, begeistert der Titel mit einer soliden Grundlage, die jedoch noch etwas mehr Tiefe vertragen könnte.

Bereits die Grundidee trifft den Nerv der Zeit: In den letzten Jahren erlebten Shop-Simulatoren einen Boom, und dieses Spiel setzt gezielt auf den Reiz des Kartenziehens. Du beginnst mit einem kleinen Laden, füllst Regale, bedienst Kunden und investierst Einnahmen in Erweiterungen. Der wahre Kern des Spiels ist jedoch das Öffnen von Kartenpacks. Hinter jedem Pack könnten sich seltene Funde verbergen - genau dieser Mechanismus macht die Sammelleidenschaft aus.

Mehr als 4.000 Kartenvarianten von über 50 Nationalteams warten darauf, entdeckt zu werden, mit Seltenheitsstufen, signierten Versionen und nummerierten Exemplaren. Das Bewertungssystem verleiht dem Sammeln eine zusätzliche Dimension: Karten können auf Kratzer oder Kantenschäden geprüft werden, und nur ein makelloses Exemplar erreicht die begehrte Stufe "Gem Mint 10". Dadurch steigt der Wert erheblich. Ein dynamischer Markt reagiert auf Spielereignisse, sodass Preise schwanken.

Du kannst Karten handeln, verkaufen oder versteigern. Besonders kreativ ist die Möglichkeit, eigene Karten zu entwerfen und in die Spielwelt einzufügen - diese tauchen dann sogar in Kartenpacks auf. Diese persönliche Note sorgt für überraschende Momente und hebt den Simulator von anderen ab. Dennoch offenbart die Early-Access-Version Schwächen.

Der Ladenaufbau ist repetitiv: Ware bestellen, Regale auffüllen, Kunden bedienen - die Abläufe wiederholen sich. Nach mehreren Stunden fehlt es an Abwechslung, und die Wirtschaftssimulation bleibt oberflächlich. Die Community reagiert dennoch positiv: 95 Prozent der 22 Nutzerbewertungen sind positiv. Trotz aller Sammellust darf nicht vergessen werden, dass der Laden die Grundlage bildet.

Er wächst langsam, neue Bereiche werden freigeschaltet, und Dekorationen verändern das Erscheinungsbild. Genug Potenzial ist vorhanden, aber für eine höhere Wertung braucht es mehr Tiefe und Abwechslung. Insgesamt liefert "Sports Card Shop Simulator" bereits jetzt eine unterhaltsame Basis für Fans von Sammelkarten und Wirtschaftssimulationen





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