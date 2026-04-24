Sport im Bild: Wie Action-Cams und Drohnen die Sportwelt verändern

Der Artikel beleuchtet den wachsenden Einfluss von Action-Cams und Drohnen auf die Sportwahrnehmung und -realität im Zeitalter von Instagram und Strava. Er untersucht die Motivationen hinter dem Teilen von Sportinhalten, die wirtschaftlichen Aspekte des Marktes und die Herausforderungen bei der Erstellung hochwertiger visueller Inhalte.

Die Bedeutung von Bildern und Videos aus Action-Kameras und Drohne n im Zeitalter von Instagram und Strava nimmt stetig zu. Während die Frage, ob das Tracken und Posten jeder sportlichen Aktivität grundsätzlich gut oder schlecht ist, diskutiert wird, ist die Debatte weitgehend irrelevant.

Einerseits wird die durch soziale Medien befeuerte Eitelkeit kritisiert, andererseits schöpfen viele Menschen Motivation aus Likes und Belohnungen. Einige verdienen sogar Geld mit dem Präsentieren ihres Sports als Influencer. Der Kern der Geschichte liegt jedoch darin, wie diese Bilder die Sportwahrnehmung und -realität von Milliarden Menschen prägen oder sogar definieren. Der ironische Satz 'Pics, or it did not happen' ist heute Realität.

Der Markt für Action-Kameras und Drohnen boomt. Allein der Action-Cam-Markt ist rund drei Milliarden Dollar groß und wächst jährlich um neun Prozent. Der Freizeit-Kameradrohnenmarkt ist mit knapp sechs Milliarden Dollar noch größer und wächst um 10 bis 13 Prozent jährlich. Ein neuer Konkurrent rückt in Sichtweite: Brillen mit eingebauten High-Definition-Kameras.

In Österreich werden jährlich rund 25.000 Kameras, inklusive Drohnen, verkauft, wobei ein Viertel davon Actioncams von 'Insta 360' und Drohnen von 'Antigravity' sind. Die Zielgruppe sind Athleten, Influencer und vor allem Lifestyle-Amateure. Die Bedienung dieser Geräte erfordert jedoch Planung und Koordination, wie Nora Stehmann, eine Wiener Bike-Influencerin, betont. Sie investiert viel Zeit in die Aufnahme und Bearbeitung ihrer Inhalte, um sich von der Masse abzuheben.

Die Motivation hinter dem Teilen von Sportinhalten ist vielfältig. Für Julia Bässler, eine Läuferin und Inhaberin eines Modelabels für Lauf- und Fitnessoutfits, ist es ein wichtiger Bestandteil ihres Geschäftsmodells. Wenn ihre Bilder andere zum Laufen motivieren, hat sie ihr Ziel erreicht. Trotz ausgefeilter KI-gestützter Automatisierungen ist es wichtig, im Voraus zu überlegen, wie und wo man aufnimmt, um qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen.

Die zunehmende Bedeutung von visuellen Inhalten im Sport verdeutlicht einen Wandel in der Art und Weise, wie Sport wahrgenommen und gelebt wird. Es geht nicht mehr nur um die sportliche Leistung selbst, sondern auch um die Präsentation und Dokumentation dieser Leistung in sozialen Medien. Die Grenzen zwischen Sport, Lifestyle und Marketing verschwimmen zunehmend





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