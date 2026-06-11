Die Bundes-Sportorganisation Sport Austria kritisiert das Sportbudget für 2027/28, da dem organisierten Sport künftig aufgrund der fehlenden Inflationsanpassung weniger Mittel zur Verfügung stehen werden. Gleichzeitig werden wichtige Maßnahmen wie Sportinfrastruktur, Spitzensportentwicklung, Technologieprojekte und Großveranstaltungen reduziert.

Die Bundes- Sport organisation bewertet das Sport budget für 2027/28 mit gemischten Gefühlen. Der österreichische Sport muss künftig mit weniger Geld auskommen. Grund: das Doppelbudget der Regierung. Jetzt gibt es Kritik an den Einsparungen .

Ist die Bundes-Sportorganisation Sport Austria. Zwar enthalte es einzelne positive Maßnahmen, dennoch würden dem organisierten Sport künftig aufgrund der fehlenden Inflationsanpassung weniger Mittel zur Verfügung stehen. Obwohl die Förderung unserer Sportverbände ab 2027 wieder auf das Niveau von 2024, also auf 120 Millionen Euro, angehoben wird, bedeutet das nach zwei Jahren ohne Indexanpassung real weniger Geld.

Gleichzeitig wüerden bedauerlicherweise die Mittel für Sportinfrastruktur, Spitzensportentwicklung, Technologieprojekte, Großveranstaltungen und weitere wichtige Maßnahmen von 85 Millionen Euro im Jahr 2026 auf 78,3 Millionen Euro im Jahr 2027 bis auf 74,2 Millionen Euro im Jahr 2028 reduziert. Allerdings erfolgt diese Erhöhung zulasten anderer Bereiche des Sportbudgets für den Spitzen- und Breitensport. Daher braucht es für die Tägliche Bewegungseinheit unbedingt neue Finanzierungsquellen außerhalb des Sportbudgets.

Bitter ist und bleibt, dass dem österreichischen Sport summa summarum künftig weniger Geld zur Verfügung stehen wird. Dabei habe der Sport nicht zuletzt dank seiner 580.000 Ehrenamtlichen den Hebel, mit relativ wenig Mitteleinsatz eine enorme Wirkung für die gesamte Gesellschaft zu entfalten. Werden jedoch weniger Mittel zur Verfügung gestellt, kann er diese Hebelwirkung nicht in jenem Ausmaß entfalten, wie das fürund wirtschaftlicher Wertschöpfung.

Damit verzichtet man auf einen der wirksamsten Hebel, um mit vergleichsweise geringen Investitionen einen hohen gesellschaftlichen Nutzen zu erzielen





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