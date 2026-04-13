Sport Austria alarmiert: 30 Millionen Euro Sparpaket gefährdet Zukunft des organisierten Sports

Die Bundes-Sportorganisation 'Sport Austria' warnt vor einem Sparpaket im Umfang von 30 Millionen Euro, das den organisierten Sport in Österreich stark gefährdet. Die Organisation fordert eine Trendumkehr und eine Erhöhung der Fördermittel ab 2027.

30 Millionen Euro: Diese Summe muss der organisierte Sport gegenwärtig einsparen. Ab dem Jahr 2027 soll es wieder mehr finanzielle Mittel geben, so die klare Forderung. Nun mischt neben den Fachministerien eine weitere wichtige Akteurin mit. Am Montag hat sich die Bundes-Sportorganisation ' Sport Austria ' in einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet.

Derzeit muss ein Sparpaket in Höhe von 30 Millionen Euro gestemmt werden. Das entspricht einem Rückgang der staatlichen Fördermittel von etwa 13 Prozent. Davon betroffen sind der Spitzen-, Breiten- und Vereinssport gleichermaßen. Für die Jahre 2027 und 2028 beginnt damit 'die entscheidende Phase für die Zukunft des organisierten Sports in Österreich', heißt es in der Aussendung. Im Mittelpunkt steht die Frage, welchen Stellenwert Bewegung, Gesundheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt in Zukunft einnehmen werden.

'Wir erwarten uns, dass sich das Ergebnis der Haushaltsgespräche auch in einer entsprechenden Wertschätzung für den organisierten Sport widerspiegelt', richtet 'Sport Austria' einen Appell an das zuständige Sportministerium. Konkret geht es um rund 560.000 ehrenamtliche Helfer in 15.000 Sportvereinen. Diese leisten tagtäglich einen 'unentgeltlichen, unverzichtbaren Beitrag für das gesellschaftliche Leben in Österreich'.

Auf der Wunschliste von 'Sport Austria' stehen unter anderem eine Zweckwidmung von mindestens 50 Prozent der erhöhten Wettspielabgabe für den Sport und die Umsetzung einer umfassenden Infrastrukturoffensive. Zusätzlich werden Maßnahmen zur Entbürokratisierung und Verwaltungsvereinfachung sowie zur Stärkung der Sportvereine gefordert. Gleichzeitig warnt die Organisation vor kolportierten zusätzlichen Kürzungen in der Größenordnung von 20 bis 40 Millionen Euro. 'Diese würden die Situation weiter verschärfen und sorgen naturgemäß für große Unruhe im organisierten Sport', so der Präsident von 'Sport Austria' und fügt hinzu, dass diese Maßnahmen zeitlich begrenzt sein sollen. An dieser Zusage wird sich die Politik messen lassen müssen. Jetzt ist es an der Zeit, eine Trendumkehr einzuleiten.

Sollte dies nicht geschehen und es zu einem weiteren Sparpaket zum Nachteil des Sports kommen, hat 'Sport Austria' bereits einen Plan B: 'Der organisierte Sport würde dagegen entschieden vorgehen – getragen von der Stärke von über einer halben Million Ehrenamtlicher in rund 15.000 Vereinen und der Unterstützung von etwa zwei Millionen Mitgliedern.'

Die aktuelle Situation stellt eine erhebliche Herausforderung für den österreichischen Sport dar. Die Kürzungen der Fördermittel gefährden wichtige Programme und Initiativen, die im Spitzen-, Breiten- und Vereinssport angeboten werden. Die Reaktion von 'Sport Austria' verdeutlicht die Sorge um die langfristige Entwicklung des Sports und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Finanzierung. Die Forderung nach einer klaren Zusage für mehr finanzielle Mittel ab 2027 unterstreicht die Dringlichkeit der Situation. Die Ehrenamtlichen leisten einen unschätzbaren Beitrag zur Gesellschaft, und ihre Arbeit muss gewürdigt und unterstützt werden. Die geforderte Zweckwidmung der Wettspielabgabe wäre ein wichtiger Schritt zur Sicherung der finanziellen Basis des Sports. Die geplante Infrastrukturoffensive und die Maßnahmen zur Entbürokratisierung sind ebenfalls von großer Bedeutung, um die Rahmenbedingungen für den Sport zu verbessern. Die Politik steht nun in der Verantwortung, die Bedürfnisse des organisierten Sports ernst zu nehmen und eine nachhaltige Lösung zu finden. Die Zukunft des Sports in Österreich hängt von dieser Entscheidung ab.





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