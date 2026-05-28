Sport Arena Wien erhält Klimaaktiv-Gold-Plakette

Die Sport Arena Wien in der Leopoldstadt wurde mit der höchsten Auszeichnung des Klimaaktiv-Programms des Bundes ausgezeichnet. Die Halle erzeugt mehr Energie als sie verbraucht und setzt neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit.

Die Sport Arena Wien in der Leopoldstadt wurde nun mit einem Award ausgezeichnet. Die Halle erzeugt mehr Energie als sie verbraucht. Die Sport Arena Wien setzt beim Thema Nachhaltigkeit neue Maßstäbe.

Für ihr innovatives Energiekonzept erhielt die multifunktionale Sporthalle in Wien-Leopoldstadt jetzt die höchste Auszeichnung des Klimaaktiv-Programms des Bundes - die Klimaaktiv-Gold-Plakette. Donnerstag präsentierten Sportstadtrat Peter Hacker und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky die Auszeichnung. Bereits kommende Woche wird die Sport Arena einer der zentralen Austragungsorte der Sport Austria Finals 2026 sein. Die Anlage setzt vollständig auf erneuerbare Energiequellen.

Photovoltaik, Solarthermie und Geothermie arbeiten dort in einem gemeinsamen Energiesystem zusammen. Laut Stadt produziert die Sport Arena über das Jahr gerechnet sogar mehr Energie als für den technischen Betrieb des Gebäudes benötigt wird. Die Stadt Wien setzt bei allen neuen Sportstätten konsequent auf erneuerbare Energie und moderne, klimafreundliche Infrastruktur. Mit ihrem Energiekonzept setzt die Sport Arena neue Maßstäbe und stellt eine echte Benchmark für nachhaltigen Sportstättenbau in Österreich dar.

Die Klimaaktiv-Gold-Auszeichnung bestätigt unseren Weg, so Sportstadtrat Hacker. Besonders beeindruckend ist die Technik: Insgesamt 70 Tiefensonden mit einer Gesamtlänge von mehr als zehn Kilometern sorgen für nachhaltiges Heizen und Kühlen. Dazu kommt die größte thermisch genutzte Photovoltaik-Anlage Europas mit 1.134 Paneelen am Dach. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky zeigt sich überzeugt: Das nachhaltige Energiekonzept ist wirklich überzeugend.

Die Sport Arena Wien zeigt deutlich, dass alle Gebäude mit klimafreundlicher Energie funktionieren können - egal, wie groß oder klein sie sind. Die Anlage bringt fast 33 Tonnen auf die Waage - so viel wie ein ausgewachsener Buckelwal. Auch die erzeugte Energiemenge ist enorm: Rund 500.000 Kilowattstunden pro Jahr entsprechen dem Verbrauch von 150 Einfamilienhäusern. Bei der Klimaaktiv-Zertifizierung erreichte die Sport Arena Wien 948 von 1.000 möglichen Punkten.

Im Bereich Energie gab es sogar die volle Punktezahl. Bereits 2025 war die Halle mit dem Österreichischen Solarpreis ausgezeichnet worden. Die Geschäftsführer der Wien Holding Sport, Christoph Joklik und Sonja Zahradník-Leonhartsberger, betonen vor allem die moderne Technik im Gebäude: Mit intelligenter Lüftung und Kühlung, konsequenter Wärmerückgewinnung sowie flächendeckender Bauteilaktivierung schaffen wir optimale Bedingungen für Sportlerinnen und Besucherinnen - und betreiben das Gebäude gleichzeitig höchst energieeffizient. Schon nächste Woche wird die neue Arena im Rampenlicht stehen.

Von 3. bis 7. Juni finden die Sport Austria Finals erstmals in der Bundeshauptstadt statt. Mehr als 7.000 Athleten kämpfen dabei in 46 Sportarten um nationale Titel. Neben dem Rathausplatz zählt die Sport Arena Wien zu den wichtigsten Austragungsorten des Großevents





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