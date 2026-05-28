Spoiler beim GNTM-Finale: Gewinner-Namen vor Ausstrahlung im Netz

Germany's Next Topmodel erlebte einen großen Patzer: Die Sieger wurden bereits vor dem Finale durch veröffentlichte Magazin-Cover gespoilert. ProSieben versuchte zu beschwichtigen, doch die Spannung war dahin. Die Aufzeichnung in Los Angeles machte die Enthüllung besonders bitter.

Das Finale von Germany's Next Topmodel sollte ein Höhepunkt mit Hollywood-Glamour werden, doch die wichtigste Frage war bereits vor der Ausstrahlung beantwortet. Die Gewinnernamen waren am Vortag im Netz aufgetaucht, wodurch die Live-Spannung bereits im Vorfeld verloren ging.

Zunächst versuchte ProSieben, die Situation zu entschärfen, und erklärte, bei den veröffentlichten Covern handele es sich möglicherweise um eine Finte. Diese Hoffnung auf eine Last-Minute-Überraschung hielt jedoch nicht lange, denn im Finale bestätigte sich, was viele Fans bereits wussten: Wer die 100.000 Euro und das Titelbild des Harper's Bazaar-Magazins gewinnen würde. Der peinliche Fehler hatte einen einfachen Grund: Die Magazine mit den Sieger-Covern waren bereits vor der Final-Sendung an Abonnenten ausgeliefert worden.

Einige von ihnen veröffentlichten die Titelbilder umgehend im Internet und nahmen der Live-Show damit jede Überraschung. Besonders kritisch für den Sender: Das Finale war bereits im Februar in Los Angeles aufgezeichnet worden - zum ersten Mal nicht in Deutschland. Eigentlich hätte unter diesen Bedingungen die Geheimhaltung oberste Priorität haben müssen. Bei den Frauen setzte sich die 21-jährige Flugbegleiterin Aurélie aus Pulheim gegen Anna und Daphne durch.

Bei den Männern gewann Social-Media-Creator Ibo aus Münster gegen Tony und Godfrey aus Wien. Trotz des Aufgebots an internationalen Stars wie Guest-Juror Leonardo Del Vecchio und Modehäuser wie Etro und Dsquared2 konnte auch dieser Starpower den größten Makel des Abends nicht mehr kaschieren: Die Spannung war bereits 24 Stunden vor der Ausstrahlung komplett verloren





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