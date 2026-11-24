Die Wiener City-SPÖ beantragt nächtliche Zufahrtsverbote für die Rotenturmstraße und weitere Gassen, um die ruhestörende Autoposer-Szene an den Wochenenden zu bekämpfen und Anrainern Ruhe zu verschaffen.

Die Politik in der Wiener Innenstadt geht einen entschlossenen Schritt gegen die ruhestörende Kultur von Autoposer n. Die SPÖ Innere Stadt hat einen konkreten Antrag auf nächtliche Zufahrtsbeschränkungen für Fahrzeuge in der Rotenturmstraße eingereicht. Ziel ist es, den Lärm durch laute Motoren und dröhnende Musik an den Wochenenden effektiv einzudämmen und die Lebensqualität der Anrainer zu schützen. Mit gezielten Verkehrszeichen soll die beliebte Route der Szene unterbrochen werden.

Zufahrtsverbote für Kraftfahrzeuge geplant

Der Kern des Antrags sieht ein nächtliches Zufahrtsverbot für sämtliche Kraftfahrzeuge auf der Rotenturmstraße vor. Durch das Setzen von Abbiegegeboten soll verhindert werden, dass Fahrzeuge diese Strecke befahren, ohne dass aufwendige bauliche Umbauten an der Straße notwendig wären. Die Maßnahme zielt darauf ab, den sogenannten Autoposern ihre bevorzugte Strecke zu nehmen, auf der sie mit PS-starken Luxuskarossen Runden drehen und Anrainer mit Hupen und Lärm belästigen. Ausnahmen vom Verbot sollen nur für Taxis sowie für Anrainer gelten, die einen Dauerstellplatz auf privatem Grundbesitz besitzen.

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Keine festen Zeiten für das Verbot definiert

Bislang ist nicht exakt festgelegt, zu welchen Uhrzeiten das Fahrverbot an den Wochenenden greifen soll. Die spezifischen zeitlichen Parameter sollen erst von den zuständigen Fachdienststellen der Verwaltung ausgearbeitet werden. Die Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Lucia Grabetz von der SPÖ betont, dass die Menschen in der Inneren Stadt ein fundamentales Recht auf Ruhe in den Nachtstunden haben. Bisherige Schwerpunktkontrollen der Behörden seien zwar wichtig gewesen, hätten das Problem der Autoposer jedoch nicht nachhaltig lösen können, wie Grabetz im Antrag begründet.

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Ausdehnung auf das Alte Universitätsviertel geprüft

Um zu verhindern, dass die lärmende Szene einfach in benachbarte Gassen ausweicht, richtet die City-SPÖ den Blick auch auf das Alte Universitätsviertel. Für die Bereiche rund um die Bäckerstraße, die Sonnenfelsgasse und die Schönlaterngasse sollen ebenfalls nächtliche Fahr- oder Zufahrtsverbote untersucht und geprüft werden. Die Stadtverwaltung erhofft sich durch die Maßnahmen in der Rotenturmstraße nicht nur dort, sondern auch in den angrenzenden Gebieten eine spürbare Entlastung. Besonders betroffen sind die Salztorgasse, die Vorlaufstraße, die Marc-Aurel-Straße sowie die Umgebung des Hohen Markts, der Tuchlauben und der Brandstätte.

Entscheidungstermin im Dezember und Evaluierung

Ob der Antrag der SPÖ Innere Stadt auf nächtliche Sperrungen die nötige Mehrheit in der Bezirksvertretung findet, wird sich bei der Sitzung am 3. Dezember entscheiden. Die Politik erwartet sich von den gezielten Einschränkungen eine deutliche Reduzierung des Lautstärkepegels und des Verkehrsaufkommens in den betroffenen Nachtstunden. Um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen, ist für Ende 2027 eine Evaluierung vorgesehen. In diesem Zeitraum soll geprüft werden, ob die geplanten Zufahrtsverbote tatsächlich dazu geführt haben, dass wieder mehr Ruhe in der Wiener City herrscht und die Lebenssituation der betroffenen Bewohner verbessert wurde.