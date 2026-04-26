SPÖ Wien diskutiert radikale Vorschläge für Verkehr und Preispolitik

Auf dem Parteitag der SPÖ Wien wurden Anträge zur Kopplung des Parkpickerls an Öffi-Jahreskarten, höheren Parkgebühren für SUVs und günstigeren Öffi-Tickets diskutiert. Die SPÖ fordert eine zeitgemäße Preispolitik im öffentlichen Verkehr.

Auf dem Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) Wien am vergangenen Samstag wurden zahlreiche Anträge eingehend diskutiert. Im Fokus der Debatten standen dabei zentrale Themen wie Verkehr, die anhaltende Teuerung und der dringend erforderliche Klimaschutz .

Besonders Aufmerksamkeit erregte ein Vorschlag der SPÖ-Bezirksorganisation Alsergrund, der eine Neuausrichtung der Preispolitik im Bereich des öffentlichen Verkehrs vorsieht. Der Antrag mit der Bezeichnung A08.02 – 'Für eine zeitgemäße Preispolitik im öffentlichen Verkehr' – knüpft an die aktuelle Diskussion um Preiserhöhungen für Tickets im Wiener öffentlichen Verkehrssystem an und fordert ein grundlegendes Umdenken in der Herangehensweise.

Die Mandatare der Bezirksorganisation argumentieren, dass die Preisgestaltung nicht primär ökonomischen Erwägungen folgen sollte, sondern vielmehr eine hochpolitische Entscheidung darstellt, die gesellschaftliche Ziele wie die Förderung klimafreundlicher Mobilität berücksichtigen muss. Der Kern des Vorschlags aus Alsergrund besteht darin, die Vergabe des Parkpickerls – einer Gebühr für das Parken in bestimmten Zonen Wiens – zukünftig an den Besitz einer gültigen Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr zu koppeln.

Diese Maßnahme soll einen Anreiz für mehr Menschen schaffen, auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel umzusteigen und somit den Individualverkehr zu reduzieren. Gleichzeitig wird eine Erhöhung des Grundpreises für das Parkpickerl auf mindestens 20 Euro pro Monat gefordert, wobei eine Anpassung an die Inflation alle fünf Jahre vorgesehen ist. Diese Kombination aus Anreiz und Abschreckung soll dazu beitragen, die Verkehrswende in Wien voranzutreiben und die Luftqualität zu verbessern.

Die SPÖ-Basis sieht in dieser Kopplung eine Möglichkeit, die Nutzung des öffentlichen Verkehrs attraktiver zu gestalten und gleichzeitig die finanzielle Belastung für Pendler zu reduzieren, die bereits auf klimafreundliche Mobilität setzen. Die Debatte um das Parkpickerl ist eng verbunden mit der Frage, wie die Stadt Wien die steigenden Kosten im öffentlichen Verkehr bewältigen und gleichzeitig die Erschwinglichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger gewährleisten kann. Neben dem Vorschlag aus Alsergrund wurde auch ein weiterer Antrag aus dem Bezirk Meidling intensiv diskutiert.

Dieser Antrag zielt speziell auf größere Fahrzeuge wie SUVs ab und fordert höhere Parkgebühren für diese Fahrzeugtypen. Das Prinzip lautet dabei: 'Je größer und je mehr, desto teurer'. Dieses Modell ist bereits in anderen europäischen Städten wie Paris erfolgreich implementiert worden. Die Begründung für diese differenzierte Gebührenstruktur liegt darin, dass SUVs und größere Fahrzeuge mehr Platz beanspruchen, ein höheres Unfallrisiko im Straßenverkehr darstellen und kleinere Fahrzeuge verdrängen.

Durch die Erhebung höherer Parkgebühren sollen SUV-Besitzer dazu angeregt werden, auf kleinere und umweltfreundlichere Fahrzeuge umzusteigen oder alternative Mobilitätsangebote zu nutzen. Parallel dazu fordert die SPÖ-Basis eine Senkung des Preises für die Öffi-Jahreskarte auf 365 Euro sowie die Einführung einer ermäßigten Jahreskarte für 200 Euro und günstigerer Einzelfahrscheine. Diese Forderungen unterstreichen das Bestreben der SPÖ, den öffentlichen Verkehr für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich und erschwinglich zu machen.

Die nun vorliegenden Anträge werden dem Gemeinderatsklub zur weiteren Prüfung und Diskussion vorgelegt, bevor über eine mögliche Umsetzung entschieden wird. Die Debatte verspricht, in den kommenden Wochen und Monaten intensiv weitergeführt zu werden, da die vorgeschlagenen Maßnahmen weitreichende Auswirkungen auf die Verkehrspolitik und die Lebensqualität in Wien haben könnten





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