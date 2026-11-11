SPÖ warnt vor Notarzt-Krise in NÖ: Gutachten kritisiert Schließungspläne

Ein SPÖ-Gutachten prognostiziert verschlechterte Rettungsraten in Niederösterreich. Die Partei fordert den sofortigen Stopp der Notarzt-Schließungen für April 2027 wegen fehlender Ersatzkonzepte.

Die Sozialdemokratische Partei Niederösterreich ( SPÖ NÖ) hat die geplanten Schließungen von Notarztstandorten im kommenden Jahr scharf kritisiert und mobilisiert sich dagegen. Ein eigens beauftragtes Gutachten warnt vor einer signifikanten Verschlechterung der medizinischen Notfallversorgung im Bundesland. Die Partei fordert einen unverzüglichen Stopp der Maßnahmen, die ursprünglich für April 2027 vorgesehen sind.

Kritisches Gutachten zu Fahrzeiten

Das vom SPÖ-Landtagsklub in Auftrag gegebene Expertengutachten des Notarztes Prof. Matthias Fischer kommt zu einem eindeutigen Ergebnis. Demnach reichen die vorgeschlagenen Ersatzmaßnahmen nicht aus, um eine gleichwertige Sicherheit für die Bevölkerung zu gewährleisten. Die durchschnittliche Fahrzeit der Notärzte würde durch die Schließungen von aktuell 12,38 Minuten auf 14,49 Minuten ansteigen.

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Bei schweren medizinischen Notfällen kann diese Verzögerung über Leben und Tod entscheiden. Fischer betonte in einem Hintergrundgespräch im Parlament in Wien am Mittwochvormittag, dass eine strukturelle Veränderung vorgenommen werden soll, bevor die notwendigen Ersatzkonzepte vollständig umgesetzt sind. Sein Fazit lautet klar, dass dies zu einer Verschlechterung der Versorgungslage führen wird.

Perspektivenpersonal und technische Lösungen

Neben den Zeitverlusten sieht der Experte auch gravierende Probleme bei der personellen Besetzung. Zum geplanten Termin der Schließungen sollen lediglich 26 der insgesamt 86 RTW-C-Standorte durchgehend mit Notfallsanitätern mit erweiterten Kompetenzen besetzt sein. Dies stellt eine massive Reduktion der vorhandenen Kapazitäten dar.

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Als Ausgleich sollen Telemedizin und Flugrettung eingesetzt werden, doch Fischer stuft diese als keinen vollständigen Ersatz ein. Zudem bestehen bei den Plänen für neue Flugrettungsstützpunkte weiterhin offene Fragen, was die Zuverlässigkeit dieser Alternative infrage stellt. Die Kombination aus längeren Anfahrtswegen und weniger qualifiziertem Personal vor Ort gilt als riskant.

Politische Konflikte im Gesundheitspakt

SPÖ-NÖ-Chef und Landesrat Sven Hergovich sieht durch die Pläne eine wesentliche Voraussetzung des gemeinsam mit ÖVP und FPÖ beschlossenen Gesundheitspakts 2040+ verletzt. Die SPÖ habe den Reformen nur unter der strikten Bedingung zugestimmt, dass bestehende Angebote ausschließlich dann wegfallen, wenn ein mindestens gleichwertiger Ersatz garantiert ist.

Hergovich betonte, dass die Partei zwar zum Ziel einer besseren Gesundheitsversorgung stehe, aber nicht zu einem Sparpaket im Gesundheitssystem. Für die Sozialdemokraten steht fest, dass keine Notarztstandorte im Jahr 2027 geschlossen werden dürfen, solange der gleichwertige Ersatz fehlt. Der Leitspruch lautet dabei, dass Sicherheit Vorrang vor Geschwindigkeit haben muss.

Bürgerdialog und direkte Aktionen

Parallel zur fachlichen Kritik sucht die SPÖ verstärkt den direkten Kontakt mit der Bevölkerung, um den politischen Druck auf die Reformverantwortlichen zu erhöhen. Im Rahmen mehrerer Informations- und Diskussionsveranstaltungen will Hergovich die Auswirkungen der geplanten Änderungen transparent machen. Am Dienstagabend, dem 10. November, stand bereits eine Veranstaltung in Hainburg im Bezirk Bruck an der Leitha auf dem Programm.

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Dort diskutierte er gemeinsam mit Notarzt Dr. Tarik Farahat die möglichen Folgen des Ausfalls des lokalen Notarztstützpunkts für die Region. Am Mittwochabend, dem 11. November, um 18 Uhr, folgt eine weitere Veranstaltung im BORG in Wiener Neustadt. Dort diskutieren Hergovich, Verwaltungsexperte Manfred Matzka und Michaela Mayer vom Zentralbetriebsrat der NÖ Gesundheits- und Pflegezentren über die Zukunft der Versorgung.