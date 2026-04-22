SPÖ vollzieht Kehrtwende: Keine Schließung von Notarztstützpunkten ohne Ersatz

Die SPÖ Niederösterreich unterstützt die Schließung von elf Notarztstützpunkten nicht mehr, solange kein adäquater Ersatz geschaffen wurde. Nationalratsabgeordneter Alois Schroll begrüßt die Entscheidung als Erfolg seines Engagements für den Erhalt der Gesundheitsversorgung im Mostviertel.

Die SPÖ Niederösterreich vollzieht eine Kehrtwende in der Debatte um die Schließung von Notarztstützpunkte n. Landesparteichef Sven Hergovich hat angekündigt, dass seine Partei die Schließung von elf der 32 Standorte in Niederösterreich nicht mehr unterstützen wird, solange kein adäquater Ersatz geschaffen wurde.

Dieser Schritt ist eine Reaktion auf den anhaltenden Widerstand gegen die geplanten Einschnitte, insbesondere im Mostviertel, wo Nationalratsabgeordneter Alois Schroll seit Monaten für den Erhalt der Standorte kämpft. Schroll hatte bereits im Frühjahr 2025 massiven Widerstand gegen die Schließung der NEF-Standorte in Ybbs und Pöggstall angekündigt und in der Region Ybbs über 15.000 Unterschriften gesammelt. Seine Kritik richtete sich gegen eine „Fehlentscheidung“ der Landesregierung, die seiner Meinung nach die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gefährdet.

Die SPÖ hatte bisher den „Gesundheitspakt 2040+“ unterstützt, der Einschnitte im Rettungs- und Notfallsystem vorsieht. Die Änderung der Position wird nun mit der Erkenntnis begründet, dass zwischen Anspruch und Umsetzung in zentralen Bereichen eine Lücke klafft. Besonders deutlich werde dies in den Rückmeldungen aus den betroffenen Regionen, die von Ärzten und Bürgern gleichermaßen kommen. Die SPÖ betont, dass Strukturveränderungen nur dann erfolgen dürfen, wenn ein gleichwertiger Ersatz durch flankierende Maßnahmen nachweislich sichergestellt ist.

Als zentrale Probleme werden die unklare Finanzierung, Verzögerungen beim Ausbau der Flugrettung, steigende Belastungen durch längere Transportwege und eine unzureichend gesicherte Rund-um-die-Uhr-Versorgung genannt. Hergovich bekräftigt zwar die grundsätzliche Zustimmung zum „Gesundheitsplan“, macht aber deutlich, dass seine Partei kein Sparpaket im Gesundheitssystem mittragen wird. Für Alois Schroll stellt die Entscheidung Hergovichs einen wichtigen Erfolg dar. Er betont, dass es bei der Frage der Notfallversorgung um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger gehe und nicht um Parteipolitik.

Schroll hatte monatelang mit Unterstützung der Bevölkerung gegen die drohende Schließung der NEF-Standorte Ybbs-Persenbeug, Pöggstall und Waidhofen/Ybbs gekämpft und kritisiert, dass die schwarz-blaue Koalition ihre Zusagen im Rahmen des Gesundheitspakts 2040+ nicht einhalte. Die SPÖ-Kehrtwende bedeutet, dass nunmehr nur noch ÖVP und FPÖ für die Schließung der NEF-Stützpunkte verantwortlich sind. Die Entscheidung wird als ein Zeichen dafür gewertet, dass der Widerstand der Bevölkerung und die Argumentation von Schroll Früchte tragen.

Es bleibt abzuwarten, wie die Landesregierung auf die neue Situation reagieren und ob sie bereit ist, die Schließungspläne zu überdenken





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