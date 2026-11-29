Wien. Regierungsmitglieder wollen den Verkauf von GBL und BDO einschränken. Die Grünen lehnen eine Vertagung von Maßnahmen ab und kritisieren die Verzögerung im Gleichbehandlungsausschuss.

Österreichische Regierungsmitglieder aus den Reihen der SPÖ und Neos haben am Sonntag eine Verschärfung des Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetzes (NPSG) gefordert. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig wollen den Zugang zu Substanzen wie GBL und BDO erschweren. Dies geschah auf Druck eines aktuellen Falls in Wien, der erneut die Notwendigkeit konsequenter Schutzmaßnahmen gegen sexualisierte Gewalt aufgezeigt hat.

Potenzielle Beschränkung der Verkaufszulassung

Die beiden Regierungsvertreterinnen schlagen vor, den freien Verkauf zweier spezifischer Chemikalien an Privatpersonen zukünftig zu untersagen. Diese Substanzen, GBL (Gamma-Butyrolacton) und BDO (1,4-Butandiol), werden oft mit K.o.-Tropfen in Verbindung gebracht. Das Innenministerium stuft sie als besonders relevant für Straftaten ein. In Deutschland wurde der Zugang zu diesen Stoffen bereits im April 2026 gesetzlich eingeschränkt, weshalb Austria nachziehen soll.

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Die geplante Regelung sieht ein bundesweites Verkaufsverbot für GBL und BDO in Konzentrationen über 20 Prozent vor. Dieses Verbot würde auch den Online-Handel, Versandgeschäfte sowie den Verkauf über Automaten umfassen. Zudem ist eine ausdrückliche Abgabe an Minderjährige verboten. Die gewerbliche, industrielle und wissenschaftliche Nutzung sowie der Handel zwischen Unternehmen bleiben davon unberührt.

Politische Kontroversen und kritische Stimmen

Die Initiative stößt auf Kritik von Seiten der Grünen. Die Grüne Frauensprecherin Meri Disoski rügte am Samstag, dass konkrete Schutzmaßnahmen bereits am Freitag im Gleichbehandlungsausschuss vertagt worden seien. Sie bezeichnete das Aufschieben von Entscheidungen, während Frauen sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, als unerträglich. Auch der Künstler RAF Camora hatte sich öffentlich zu dem Thema geäußert und die Lage kritisiert.

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Disoski betonte, dass der Schutz von Frauen an der Stelle ansetzen müsse, wo Täter an ihre Tatmittel gelangen. Sie wies darauf hin, dass die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und Neos gegen den Antrag der Grünen gestimmt hatten. Die Grünen hatten eigene gesetzliche Beschränkungen beim Zugang zu K.o.-Substanzen in ihrem Antrag gefordert, die nun blockiert wurden.

Statistische Daten zu Straftaten in Österreich

Das Bundeskriminalamt (BK) veröffentlichte Daten für das Jahr 2025, die ein klares Bild der Lage zeichnen. Es gab österreichweit 125 Strafanzeigen wegen Raubes, schweren Raubes, Vergewaltigung und geschlechtlicher Nötigung, bei denen die Opfer zuvor betäubt wurden. Dabei ist zu beachten, dass eine spezifische Auswertung nach der Verwendung von K.o.-Tropfen nicht möglich ist. Die Statistik unterscheidet lediglich zwischen Betäubungsmitteln und Alkohol.

Wien ist mit Abstand der Hotspot für diese Delikte. Von den 125 Anzeigen entfielen 71 auf die Bundeshauptstadt. In nahezu allen Bundesländern dominieren Vergewaltigungen nach Paragraph 201 Strafgesetzbuch. Eine Ausnahme bildet Kärnten, wo zwei der drei Fälle unter den Raubparagraphen 142 fielen. Im Burgenland gab es im Vorjahr keine entsprechenden Anzeigen.

Die betroffenen Personen waren überproportional weiblich. Von 96 betroffenen Frauen waren 88 Opfer von Vergewaltigungen. Die häufigste Altersgruppe lag zwischen 25 und 40 Jahren, gefolgt von den Gruppen 18 bis 21 sowie 21 bis 25 Jahren. Zwei Opfer waren erst zwischen zehn und 14 Jahre alt. Im Gegensatz dazu waren von den Tatverdächtigen 87 männlich und nur acht weiblich. Keine der weiblichen Verdächtigen wurde der Vergewiltigung beschuldigt, während 80 der männlichen Verdächtigen als mutmaßliche Vergewaltiger identifiziert wurden.