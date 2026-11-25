Die SPÖ Ried fordert mit einer neuen Unterschriftenaktion den Bau einer Ersatz-Eishalle für das Innviertel. Ziel sind 10.000 Stimmen an das Land Oberösterreich.

Die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) in Ried hat am Freitag eine koordinierte Initiative zur Wiederherstellung der Eislaufigkeit im Innviertel gestartet. Mit dem Motto '200.000 Innviertlerinnen und Innviertler ohne Eishalle' präsentierte das lokale Polit-Team unter der Führung des SPÖ-Vizebürgermeisters Peter Stummer eine klare Forderung an die Landesregierung in Linz. Hintergrund dieser Offensive ist die seit drei Jahren bestehende Lücke im regionalen Sportangebot nach dem Abriss der Rieder Eishalle.

Vergangenheit der Sportstätte und aktuelle Situation

Die historische Rieder Eishalle auf dem Messegelände bestand von 2002 bis 2022 als zentraler Anlaufpunkt für die lokale Eissport-Community. Sie diente Eisläufern, Stockschützen und Eishockeyspielern als Austragungsort. Aufgrund statischer Mängel wurde die Halle im Frühling 2023 endgültig abgerissen. Für die darauffolgende Saison fungierte die Messehalle 12 als provisorischer Ersatz. Der kommende Winter markiert somit den dritten Zeitraum ohne eine permanente Eishalle in Ried.

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Kernforderungen und Unterstützer der Kampagne

Peter Stummer, Vizebürgermeister von Ried, kritisiert die Passivität der politischen Konkurrenten in der Vergangenheit. Er betont, dass seit 2018 bekannt war, dass die Rieder Halle keine Zukunft hatte. Dennoch habe der politische Mitbewerb die Schließung nur bedauert, ohne konkrete Umsetzungsschritte vorzulegen. Stummer fordert nun endlich konkrete Gespräche über den Neubau. Neben ihm treten der Rieder Bundesrat Sebastian Forstner und die Braunauer Landtagsabgeordnete Gabriele Knauseder als sichtbare Unterstützer der Aktion auf.

Die lokale Eishockeymannschaft 'Innviertel Penguins' hat sich ebenfalls in die Debatte eingeschaltet. Sie unterstreicht die Dringlichkeit, da das Innviertel eine funktionierende Sportstätte für die Ausübung des Eishockeysports benötigt. Diese Solidarität der Vereine stärkt das Argument der Sozialdemokraten, dass es sich nicht nur um ein lokales, sondern um ein regionales Infrastrukturproblem handelt, das längst gelöst werden muss.

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Strategie der Unterschriftenaktion und Ziele

Die SPÖ Ried plant eine digitale und analoge Unterschriftenaktion, um den politischen Druck auf das Land Oberösterreich zu erhöhen. Das quantifizierbare Ziel der Kampagne liegt bei mindestens 10.000 Unterstützungsunterschriften, die offiziell an die Landesregierung übergeben werden sollen. Bereits in den ersten Stunden nach Bekanntgabe der Online-Petition haben mehr als 600 Personen ihre Unterschrift geleistet. Stummer hebt hervor, dass dies ohne große Vorausankündigung geschah, was die hohe Identifikation der Bevölkerung mit dem Thema belegt.

Die Sozialdemokratie auf Landesebene steht dieser lokalen Initiative voll und ganz bei. Die Sammlung der Stimmen dient als politisches Mandat, um die Notwendigkeit eines neuen Standorts objektiv und faktenbasiert in den politischen Diskurs einzubringen. Die klare Botschaft ist, dass die bloße Bedauern über den Zustand nicht mehr ausreicht, sondern Handeln gefordert ist.

Standortfragen und weiterer Handlungsbedarf

Zu der zentralen Frage nach dem zukünftigen Standort einer neuen Eishalle zeigt sich die SPÖ pragmatisch. Peter Stummer argumentiert, dass Ried geografisch im Herzen des Innviertels liegt und dort über mehr als zwei Jahrzehnte eine funktionierende Halle existierte. Dies spricht historisch und infrastrukturell für einen Verbleib am alten Messegelände oder dessen direktem Umfeld. Allerdings bleibt die Tür offen für alternative Lösungen.

Sollten bei weiteren Untersuchungen oder Diskussionen Erkenntnisse zutage treten, dass ein anderer Ort im Innviertel besser geeignet wäre, um die Sportstätte zu betreiben, wird die Partei dieser Option ebenfalls zustimmen. Der Fokus liegt primär auf der schnellen Implementierung einer dauerhaften Lösung, um die Eissportler und die allgemeine Bevölkerung nicht weiter zu benachteiligen. Die kommenden Monate werden zeigen, wie schnell das Land Oberösterreich auf die 10.000 geforderten Unterschriften reagieren wird.