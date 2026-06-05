SPÖ plant neue Regeln für soziale Plattformen

Die soziale Plattform der SPÖ plant neue Regeln an. Seitenbetreiber sollen nicht mehr automatisch für beleidigende Kommentare Dritter unter ihren Beiträgen zahlen müssen. Konkret sollen Seitenbetreiber zunächst aufgefordert werden, den betreffenden Kommentar zu löschen.

Die soziale Plattform der SPÖ plant neue Regeln an. Seitenbetreiber sollen nicht mehr automatisch für beleidigende Kommentare Dritter unter ihren Beiträgen zahlen müssen. Konkret sollen Seitenbetreiber zunächst aufgefordert werden, den betreffenden Kommentar zu löschen.

In dieser Frist sollen keine Kostenfolgen entstehen können, erklärte die Justizministerin am Freitag gegenüber dem ORF. Derzeit können Personen belangt werden, wenn andere unter ihren Beiträgen beleidigende Kommentare schreiben - sogar dann, wenn sie diese gar nicht gesehen haben. Laut Neos können die Kosten pro Kommentar rasch 2.000 Euro erreichen. Besonders betroffen seien Medien, Journalisten, öffentliche Personen, aber auch Privatpersonen.

Viele würden deshalb ihre Kommentarfunktionen sperren, was den demokratischen Diskurs einschränke. Die Neos schlagen unter anderem ein Notice-and-Takedown-Prinzip vor. User wären damit nicht automatisch haftbar, müssten rechtswidrige Kommentare aber nach Aufforderung entfernen. Es soll nicht derjenige in teure Verfahren gezogen werden, der einen Hass-Kommentar unter seinem Posting nicht in der Sekunde sieht und löscht, sondern derjenige, der die Hass-Kommentare schreibt oder trotz Kenntnis und Aufforderung Hass-Kommentare bewusst stehen lässt





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