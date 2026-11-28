Die SPÖ kündigt einen neuen Ärzte-Deal an: Extrapunkte im MedAT für Bewerber, die eine Bindung an das öffentliche Gesundheitsystem eingehen. Bei Abwanderung drohen Strafzahlungen.

Die Sozialdemokratische Partei Österreichs, kurz SPÖ, plant im Rahmen der anstehenden Gesundheitsreform ein radikales neues Modell zur Sicherung der medizinischen Versorgungskette. Ziel dieses Vorhabens ist es, den massiven Abwanderungstrend von frisch ausgebildeten Ärzten aus dem österreichischen Gesundheitssystem zu stoppen. Die Partei will damit auf die hohen Ausgaben für die teure medizinische Ausbildung reagieren und gleichzeitig den chronischen Personalmangel im öffentlichen Sektor beheben.

Geringe Bindung nach Studium

Die dringende Notwendigkeit für dieses neue Modell zeigt sich in aktuellen Zahlen der Statistik Austria. Rund zwei Drittel der Absolventen medizinischer Studienfächer aus Deutschland verlassen Österreich innerhalb von drei Jahren nach ihrem Studienabschluss wieder. Im Vergleich dazu liegt die Abwanderungsquote bei österreichischen Staatsbürgern mit lediglich sieben Prozent deutlich niedriger. Die SPÖ wertet diese Diskrepanz als ein strukturelles Problem, das dringend einer politischen Lösung bedarf, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

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Priorisierung im MedAT

Der Kern des Vorschlags der Roten zielt auf die Vergabe der begehrten Studienplätze an den Universitäten ab. Bewerber, die sich bereit erklären, nach dem Studium für einen festgelegten Zeitraum im öffentlichen österreichischen Gesundheitssystem zu arbeiten, sollen bei der Aufnahme in das Medizinstudium bevorzugt werden. Diese Bevorzugung könnte durch Extrapunkte beim zentralen Aufnahmestest, bekannt als MedAT, umgesetzt werden. Die Nachfrage ist enorm: Im laufenden Jahr standen rund 16.900 Interessenten lediglich 11,6 Prozent der verfügbaren Studienplätze gegenüber.

Verbindliche Rückkehrobliegenheit

Wer sich für dieses Modell entscheidet und sich im Aufnahmetest entsprechend verpflichtet, muss später auch seine Arbeit halten. Sollte sich ein Bewerber während oder nach dem Studium anders überlegen und die Rückkehrobliegenheit nicht erfüllen, drohen ihm Kostenerstattungen sowie Strafzahlungen. Im Gegenzu garantiert Österreich diesen Medizinern entsprechende Ausbildungsplätze. Ein Vergleich mit der Luftfahrt wird gezogen: Ähnlich wie bei der Österreicnischen Airways darf eine finanzierte Pilotenausbildung nicht unmittelbar danach für den Wechsel zu einer Billigfluggesellschaft genutzt werden.

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Politische Positionierung

Philip Kucher, Klubobmann und geschäftsführender Bundesparteichef der SPÖ, betont die Dringlichkeit der Maßnahmen in einer Aussendung. Er erklärt, Österreichs Gesundheitssystem brauche Ärztinnen und Ärzte, die im Land bleiben. Die Partei wolle Wege finden, um jenen zu helfen, die das auch wirklich wollen. Kucher räumt ein, dass nicht alle Fehler der vergangenen Jahre binnen zwei Jahren repariert werden könnten, aber es gebe jetzt wieder eine Partei in der Regierung, die gegen die Zwei-Klassen-Medizin kämpft.

Kurzfristige und langfristige Strategien

Zusätzlich zum neuen Deal bei den Auszubildenden will die SPÖ kurzfristig mit 300 neuen Primärversorgungseinheiten gegen lange Wartezeiten vorgehen. Eine bessere Einbindung von Wahlärzten soll ebenfalls Teil der kurzfristigen Strategie sein. Langfristig soll der neue Ärzte-Deal die öffentliche Gesundheitsversorgung absichern und den Bedarf an Kassenärzten decken, der aktuell ebenso enorm ist wie der Andrang auf Österreichs Medizin-Universitäten.