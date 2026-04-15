SPÖ Niederösterreich: Königsberger-Ludwig verzichtet auf Parteivorsitz, tritt als Stellvertreterin an

Nach turbulenten Tagen und anfänglichen Überlegungen zur Spitzenkandidatur hat Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig ihre Ambitionen auf den Parteivorsitz der SPÖ Niederösterreich zurückgezogen. Sie wird stattdessen erneut als Stellvertreterin von Amtsinhaber Sven Hergovich kandidieren. Beide betonten nach Gesprächen die Einheit und den Zusammenhalt in der Partei.

Eine überraschende Wendung hat die Debatte um den Parteivorsitz in der SPÖ Niederösterreich genommen. Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig wird beim Parteitag Ende Mai doch nicht als Kandidatin für den Vorsitz antreten, wie die frühere Landesrätin nach einer Sitzung des Landesparteipräsidiums mitteilte. Stattdessen wird sie erneut als Stellvertreterin von Sven Hergovich kandidieren.

Die vergangenen Tage waren für die niederösterreichische Sozialdemokratie turbulent. Zunächst hatte die NÖN am Samstag über eine mögliche Kampfabstimmung um den Parteivorsitz Ende Mai berichtet, bei der Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig den amtierenden Chef Sven Hergovich herausfordern könnte, wie aus Parteikreisen verlautete. Am Montag folgte dann die offizielle Bestätigung von Königsberger-Ludwig: Sie wolle wieder mehr Ruhe und Zusammenhalt in die Partei bringen und werde sich deshalb für die Funktion bewerben.

Doch nur zwei Tage später hat sich die Situation erneut geändert. Nach einer Sitzung des Landesparteipräsidiums am Mittwochnachmittag traten Sven Hergovich und Ulrike Königsberger-Ludwig am frühen Abend gemeinsam vor die Medien und präsentierten sich betont geeint. Das Ergebnis der Beratungen: Königsberger-Ludwig wird beim Parteitag am 30. Mai nicht um den Vorsitz kämpfen, sondern stattdessen erneut als Sven Hergovichs Stellvertreterin antreten. Nach aktuellem Stand wird Hergovich der einzige Kandidat für den Parteivorsitz sein.

In den Gesprächen der vergangenen Tage sei festgestellt worden, dass das, was die Partei verbindet, weitaus stärker sei als das, was sie trennt, erklärte Hergovich vor den versammelten Medienvertreterinnen und Medienvertretern. Ziel sei es, das gemeinsame Band innerhalb der Sozialdemokratie weiter zu stärken. Einstimmig sei befürwortet worden, dass er, Hergovich, erneut als Vorsitzender kandidieren und die SPÖ auch als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2028 führen soll. Königsberger-Ludwig wird demnach als Vorsitzende-Stellvertreterin kandidieren, eine Position, die sie bereits innehat.

Königsberger-Ludwig erläuterte, dass in den letzten Wochen und Monaten verschiedene Personen, insbesondere aus den Bezirksorganisationen, auf sie zugekommen seien und der Eindruck entstanden sei, dass es eine Person brauche, die verbinden könne. Dies sei der Grund gewesen, warum sie sich zunächst zu einer Kandidatur bereit erklärt habe. Dass dies bereits vor persönlichen Gesprächen in den Medien zu lesen war, sei nicht ihre Absicht gewesen, so die Staatssekretärin. Ebenso wenig habe sie die Partei oder Sven Hergovich persönlich schädigen wollen. Mit Hergovich habe sie nun sehr gute Gespräche geführt, die sachlich und emotionsarm verlaufen seien, so Königsberger-Ludwig. Man habe sich darauf geeinigt, die vermeintlichen Gräben zwischen der Landes- und der Bundespartei einzudämmen und künftig noch enger zusammenzuarbeiten. Die jüngste Unruhe sei vor allem durch die mediale Berichterstattung entstanden. Man werde sich nun Gedanken über Settings machen, in denen die Bezirksvorsitzenden noch besser abgeholt werden können, so die Staatssekretärin.

Am kommenden Montag, dem 20. April, soll im Landesparteivorstand der gemeinsame Wahlvorschlag fixiert werden, der nach heutigem Stand Hergovich als einzigen Kandidaten vorsieht. NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: [Link 1], [Link 2]





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