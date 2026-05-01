SPÖ Niederösterreich fordert am 1. Mai mehr soziale Gerechtigkeit und faire Arbeitsbedingungen

Am Tag der Arbeit hat die SPÖ Niederösterreich eine klare Positionierung vorgenommen und die Interessen der Arbeitenden in den Mittelpunkt gestellt. Landesparteichef Sven Hergovich forderte spürbare Verbesserungen und kritisierte die Energiepolitik. Die Partei nutzte den 1. Mai als Plattform, um die schwarz-blaue Landesregierung unter Druck zu setzen.

Die SPÖ Niederösterreich hat am Tag der Arbeit, dem 1. Mai , eine deutliche Positionierung vorgenommen und die Interessen der arbeitenden Bevölkerung in den Vordergrund gestellt.

Landesparteichef Sven Hergovich betonte in seiner Rede die Notwendigkeit spürbarer Verbesserungen für die Menschen, die das Land am Laufen halten. Er kritisierte scharf, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trotz harter Arbeit kaum von ihrem Verdienst leben können. Hergovich forderte Respekt, Sicherheit und faire Arbeitsbedingungen, besonders in unsicheren Zeiten. Er machte deutlich, dass Applaus allein nicht ausreiche, sondern dass diejenigen, die in systemrelevanten Berufen tätig sind, auch angemessen entlohnt werden müssen.

Ein zentraler Punkt seiner Kritik richtete sich gegen die Energiepolitik. Hergovich verlangte, dass die Gewinne der EVN, des Landesenergieversorgers, an die Bevölkerung zurückgegeben werden sollen. Statt hohe Gewinne einzufahren, müsse der Versorger die Menschen entlasten, insbesondere angesichts der stark gestiegenen Energiepreise. Die SPÖ nutzte den 1.

Mai somit nicht nur als Feiertag, sondern als Plattform, um die schwarz-blaue Landesregierung in Niederösterreich unter Druck zu setzen. Hergovich unterstrich, dass es Zeit für einen Kurswechsel sei, der die Bedürfnisse der Arbeitenden in den Mittelpunkt stellt. Die Partei forderte konkrete Maßnahmen, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und die soziale Gerechtigkeit zu stärken. Die SPÖ sieht sich in der Verantwortung, die Stimme derer zu sein, die täglich hart arbeiten, aber oft zu wenig Anerkennung und faire Bezahlung erhalten.

Der 1. Mai wurde somit zu einem Tag des Protests und der Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit in Niederösterreich. Die Partei appellierte an die Regierung, endlich handeln zu müssen, um die drängenden Probleme der Bevölkerung zu lösen. Die SPÖ betonte, dass sie weiterhin für die Rechte der Arbeitenden kämpfen werde und nicht ruhen werde, bis spürbare Verbesserungen erreicht sind





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