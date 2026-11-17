Gesundheitslandesrätin Eva Prischl steht im Zentrum der SPÖ-Krise. Forderungen nach Rücktritt und Parteiausschluss wegen Kontext der Notarztreform in NÖ.

Die Sozialdemokratische Partei in Niederösterreich befindet sich in einer schweren internen Krise, die durch die umstrittene Reform der medizinischen Notdienstleistungen ausgelöst wurde. Gesundheitslandesrätin Eva Prischl, deren Zuständigkeitsbereich unter anderem das Rettungswesen umfasst, steht im Fokus der innerparteilichen Konflikte. Nach Angaben der Nachrichtenagentur NÖN wurde ihr die Ausübung ihres Amtes als nicht mehr tragbar dargestellt, was zu schweren Vorwürfen innerhalb der Partei geführt hat. Die politische Landschaft in der Region Niederösterreich hat sich durch diese Entwicklung deutlich verhärtet.

Parteiausschluss als drohende Konsequenz der Debatte

Es wird berichtet, dass Parteifunktionären nahegelegt wurde, ihren Posten als Landesrätin niederzulegen. Darüber hinaus wurden sogar schwerwiegende Sanktionen wie ein möglicher Parteiausschluss als Option diskutiert, um den bestehenden Konflikt zu beenden. Obwohl diese drastischen Maßnahmen im Raum stehen, dementiert die SPÖ offiziell, dass derartige Forderungen geäußert wurden oder dass eine Entlassung beschlossen wurde. Die Partei versucht weiterhin, die öffentliche Wahrnehmung der internen Differenzen zu kontrollieren und die Einheit zu wahren, obwohl die Quellenlage auf tiefe Risse hindeutet.

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Gutachten contrasting die Position der Landesregierung

Der aktuelle politische Streit wurde in der vergangenen Woche erneut entfacht, als der Vorsitzende der SPÖ, Sven Hergovich, ein Gutachten eines deutschen Mediziners der Öffentlichkeit vorstellte. Dieses Gutachten stützt die Position von Hergovich, der argumentiert, dass die derzeit geplante Reform des Rettungswesens nicht fortgesetzt werden darf. Die Darstellung in dem Dokument unterstützt die Kritik an der aktuellen Ausrichtung der Gesundheitspolitik in der Provinz und dient als politisches Instrument in der Auseinandersetzung mit der Landesregierung unter der Führung von Eva Prischl.

Eigene Studie der Landesrätin widerspricht der Kritik

Im Oktober hatte Eva Prischl ihrerseits ein Expertenpapier in Auftrag gegeben, das zu einem völlig anderen Ergebnis kam. Die Conclusio dieses Gutachtens lautete, dass die Realisierung der Reformen zu keiner Verschlechterung der Versorgungsqualität führen würde. Diese beiden sich widersprechenden Dokumente sind seither ein zentrales Thema in der politischen Diskussion. Sie bilden die intellektuelle Grundlage für die beiden Lager und unterstreichen die Komplexität der medizinischen und administrativen Fragen, die mit der Neuordnung der Rettungsdienste verbunden sind.

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Politischer Kontext seit dem Amtsantritt im Jahr 2025

Eva Prischl wurde im März 2025 zur neuen Landesrätin gewählt, nachdem ihre Vorgängerin Ulrike Königsberger-Ludwig in den Bund nach Wien gewechselt war. Die Wilhelmsburgerin übernahm damit die Verantwortung für das Rettungswesen und die damit verbundenen herausfordernden Aufgaben. Seit diesem Zeitpunkt ist die Lage in der Niederösterreichischen Landesregierung von ständigen Auseinandersetzungen geprägt. Die Debatte um die Struktur und die Zukunft des Notarztdienstes hat sich zu einer Zerreißprobe für die SPÖ entwickelt, die bisher keine befriedigende Lösung gefunden hat.

Aktuelle Situation nach der Sitzung der Landesregierung

Beide Gutachten, dasjenige von Sven Hergovich und das von Eva Prischl in Auftrag gegebene, wurden nach der täglichen Sitzung der Landesregierung, die jeden Dienstag stattfindend, erneut thematisiert. Die Spannungen sind nach wie vor hoch, und die Zeichen stehen auf Konfrontation zwischen den Parteiführungsebenen und der Landesregierung. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Situation weiterentwickelt, da die Notwendigkeit einer funktionierenden Rettungslandschaft in Niederösterreich dringend ist, während gleichzeitig die politischen Interessen der beteiligten Akteure kollidieren.