SPÖ-Maiaufmarsch in Wien: Ludwig und Babler stellen sich gegen FPÖ und Kickl

Tausende folgten dem Aufruf der SPÖ zum Maiaufmarsch auf dem Wiener Rathausplatz. Bürgermeister Michael Ludwig und Bundesvorsitzender Andreas Babler betonten die Errungenschaften der Sozialdemokraten und positionierten sich deutlich gegen die FPÖ. Parallel veranstaltete die FPÖ eine eigene Mai-Feier in Linz, bei der Herbert Kickl einen Systemwechsel forderte.

Tausende Menschen folgten am Freitag dem Aufruf der SPÖ zum traditionellen Maiaufmarsch auf dem Wiener Rathausplatz, der anlässlich des Tages der Arbeit stattfand. In ihren Reden betonten Wiens SPÖ -Chef und Bürgermeister Michael Ludwig sowie der SPÖ -Bundesvorsitzende Andreas Babler die Errungenschaften der Sozialdemokraten in Wien und auf Bundesebene.

Gleichzeitig positionierten sie sich deutlich gegen die FPÖ und deren Vorsitzenden Herbert Kickl. Auch die FPÖ veranstaltete an diesem Tag eine eigene Mai-Feier in Oberösterreich. Ludwig verwies in seiner Rede auf verschiedene Maßnahmen der Bundesregierung, die auf die Arbeit der SPÖ zurückzuführen seien, darunter die Mietpreisbremse und den Sozialtarif für günstigen Strom. Er räumte zwar ein, dass Sparmaßnahmen aufgrund des Budgets notwendig seien, betonte aber, dass die Sozialdemokratie dennoch ihre Handschrift hinterlassen könne.

Als Beispiel für Wiens Erfolge nannte er den hohen Anteil an geförderten Wohnungen. In der Gesundheitspolitik plädierte Ludwig für mehr Investitionen statt Sparmaßnahmen und führte mehrere Initiativen in diesem Bereich auf. Er verwies darauf, dass das Wiener Gesundheitssystem und die Spitäler so gut seien, dass Menschen aus ganz Österreich dorthin kommen würden – eine Anspielung auf die Debatte mit Niederösterreich über Gastpatienten und die Reformpartnerschaft.

Der SPÖ-Bundesvorsitzende Andreas Babler verteidigte in seiner Rede die Einsparungen der Regierung und betonte die historischen Errungenschaften der SPÖ. Er kritisierte die FPÖ und deren Chef Herbert Kickl, der in einer eigenen Veranstaltung in Linz einen Systemwechsel forderte. Babler warnte vor rechtsextremen Kräften und betonte, dass die SPÖ stets auf der Seite der Demokratie stehe. Er verwies auf die Steuererhöhungen der Bundesregierung und rechtfertigte diese mit der Notwendigkeit, soziale Gerechtigkeit zu wahren.

Die SPÖ habe das Versprechen gehalten, Österreich einen rechtsextremen Bundeskanzler zu ersparen. ÖGB-Chef Wolfgang Katzian sprach in seiner Rede über die aktuellen Krisen und Kriege und forderte Vermögensteuern. Er kritisierte, dass Unternehmen die Verpflichtung zur Einkommenstransparenz oft umgehen würden. Katzian betonte die Bedeutung von Solidarität in unsicheren Zeiten, um demokratiefeindlichen Kräften entgegenzutreten.

Die Vorsitzende der Wiener SPÖ-Frauen, Marina Hanke, thematisierte die Gewalt gegen Frauen und forderte mehr Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Problems. Sie betonte, dass Frauen oft die Ersten seien, die Krisen spüren, etwa durch die Inflation. Die SPÖ sehe es als ihre Aufgabe, hier zu handeln. Die FPÖ veranstaltete parallel eine eigene Mai-Feier in Linz, bei der Kickl einen Systemwechsel forderte.

Babler kritisierte die FPÖ und deren Nähe zu rechtsextremen Kräften, darunter auch die Verbindung zu US-Präsident Donald Trump. Er betonte, dass die SPÖ für Demokratie und Freiheitsrechte stehe und sich gegen die Politik der FPÖ stelle. Die SPÖ habe in der Bundesregierung bereits Erfolge erzielt, etwa bei der Bekämpfung der Teuerung, und werde weiterhin für sozialdemokratische Prinzipien kämpfen. Die Redner betonten die Bedeutung von Solidarität und warnten vor den Gefahren des Rechtsextremismus.

Die Veranstaltung auf dem Rathausplatz endete mit einem klaren Bekenntnis der SPÖ zur Demokratie und zu sozialen Errungenschaften





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