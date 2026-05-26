SPÖ kritisiert ÖBAG-Chefin: 750.000 Euro Gehalt, Finanzminister soll Chefin austauschen

Die SPÖ kritisiert die hohe Vergütung der ÖBAG-Chefin und wirft Finanzminister Markus Marterbauer die Verantwortung auf, die Chefin zu wechseln. Die Staatsholding ist im Eigentum der Republik Österreich und die Entscheidung ob die Chefin ausgetauscht werden soll, liegt beim Staat.

Die ÖBAG-Chefin verdient rund 380.000 Euro mehr als der Bundespräsident , macht die SPÖ mit einem Instagram-Posting Stimmung gegen die jetzige Managerin der Staat sholding. 750.000 Euro Gehalt !

Die SPÖ schießt auf Instagram gegen ÖBAG-Chefin Edith Hlawati. Sie ist seit dem 1. Februar 2022 Vorstand der Staatsholding Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) und scheint der SPÖ deutlich zu verdienen. Die Kritik aus der SPÖ am Gehalt der Chefin der Staatsholding wirft die Frage auf, ob Finanzminister Markus Marterbauer die ÖBAG-Chefin austauschen möchte.

Da die ÖBAG zu 100 % im Eigentum der Republik Österreich steht, liegt die Entscheidung beim Staat. Die Zusammensetzung wird über die Hauptversammlung geregelt





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