Die SPÖ kritisiert die geplante Reduktion der Notarztstandorte von 32 auf 21 Standorte in Niederösterreich, betont die Notwendigkeit gleichwertiger Ersatzleistungen und verweist auf ein Gutachten, das schlechte Auswirkungen auf die Patientenversorgung vorhersagen soll

In Niederösterreich besteht seit mehreren Monaten ein intensiver Diskussionsfluss, der sich in Zukunft vermutlich auf das gesamte Land ausdehnen könnte. Dabei geht es um die geplante Reduktion der 32 Notarztstandorte im Bundesland auf lediglich 21 gemäß dem " Gesundheit splan 2040".

Die SPÖ Niederösterreich hat dem Plan zwar im Landtag zunächst zugestimmt, ist jedoch nun stark verärgert, weil die Bedingung zur Erhaltung aller Notarztstationen bislang nicht eingehalten wurde. Der Landesparteivorsitzende Sven Hergovich betonte, dass keine Stelle geschlossen werden darf, solange kein gleichwertiger Ersatz vorliegt - ein Zustand, der nach seiner Aussage gegenwärtig nicht zu beobachten ist. Zur Untermauerung seiner Position ließ die SPÖ ein medizinisches Gutachten von Matthias Fischer, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Notärzte, erstellen.

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Gutachten kritisiert Kürzung der Notarztstandorte

In diesem kommt Fischer zu dem Ergebnis, dass die Verringerung der Notarztstützpunkte unmittelbar zu einer schlechteren Patientenversorgung führen werde, weil sich das Eintreffen von Notärzten verzögern würde. Während Rettungssanitäter zwar erste Maßnahmen leisten können, dürfen sie lediglich ein begrenztes Spektrum an Medikamenten verabreichen. Im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstands bleibt die Anwesenheit eines Notarztes unabdingbar.

Schweigen José Fischer auf diese Punkte: Selbst wenn die Ausbildung der Sanitäter verlängert und akademisch ausgebaut wird, verlaufen die Überlebenschancen der Patienten ohne vor Ort befindlichen Notarzt deutlich schlechter. Dabei schätzt die Roten Kreise von Niederösterreich, dass die Fertigstellung der ersten Notfallsanitäter nach der neuen Ausbildungsstruktur noch mindestens zehn Jahre in Anspruch nehmen wird.

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Auf Bundesebene fehlt seit einiger Zeit eine Einigung über die Novelle des Sanitätergesetzes, und die SPÖ verwehrt Hergovich das Recht, die notwendige Notwendigkeit des Vorhandenseins von Notärzten zu überdenken.

SPÖ fordert höhere Gehälter für Notärzte

"Das wäre, als würde man die Schulpflicht abschaffen, weil es zu wenige Lehrer gibt", rief er. Er verweisete noch darauf, dass Notärzte in Niederösterreich lediglich halb so viel verdienen wie ihre Kollegen im Burgenland, und forderte deshalb eine Lohnerhöhung, um die Tätigkeit attraktiver zu gestalten. Dabei erwähnte er, dass einige Rettungsorganisationen behaupten, das System könnte auch mit weniger Notarztstandorten funktionieren, doch war er nicht bereit, die erhöhten Anfahrtszeiten zu verantworten. Der Termin für die geplante Reduktion, der auf den 1.

April 2027 datiert ist, ist noch nicht verbindlich. Ihre vorgeschaugenden Experimente, könnte die SPÖ den Ausführungsplan in Frage stellen, die SPÖ plant, dass die Österreichische Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) ein weiteres Gutachten erstellt. Der Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich kritisiert, dass Hergovich plötzlich Fishers Gutachten gegen die Politik seiner eigenen Landesrätin Eva Prischl nutzt, weil er bereits nun befürchtete, das Managerische Urteil würde das Warnsystem nicht im Sinne des Populismus überlassen.

In der Zwischenzeit stellt die SPÖ die Notwendigkeit dringender Gespräche und Entscheidungen in den Vordergrund, um die infrastrukturelle Versorgung und die Sicherheit der Bevölkerung in kritischen Szenischen Notfallsituationen zu gewährleisten. Aufgrund der extremen Gefährlichkeit der Möglichkeit des fehlenden Notarzts in allen Notfallfällen ist es notwendig, aktuelle Daten, professionelle Analysen und Fakten aus relevanten Fachkreisen zu berücksichtigen.

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Debatte betrifft soziale und politische Strukturen

Der Dialog zwischen den beteiligten Interessengruppen gewinnt an Bedeutung, weil die Reduzierung der Notarztstationen nicht nur medizinische Auswirkungen hat, sondern auch die sozialpolitische Struktur des Landes betroffen ist. Nur durch umfassende Evaluierung, ausreichend Planungen und die Einhaltung vertraglicher Verpflichtungen der SPÖ kann eine nachhaltigen und gerechten Lösung entstehen, die die Bedürfnisse der Patienten, der Auftragsportale und der wirtschaftlichen Realitäten balanciert.

Die gegenwärtige Debatte in Niederösterreich ist emblematisch für nationale strukturelle Interessen: Politische Entscheidungen, die auf Bevölkerungsstatistiken, medizinische Versorgung und gesundheitliche Arbeitskraft basierendes Szenen, müssen ein Gleichgewicht zwischen Einsparungen und Belastungen für die Patienten finden. Die Priorierschreibung, die bei vertieften Veränderungen im Gesundheitssystem nicht übersehen werden darf. Dennoch bleibt unshallow immer noch wichtig, sich auf Internationale Vergleich, Fachkennt or in der Notaufnahme. Deinf gesture im Statics.

Internationaler Vergleich zeigt bessere Versorgung

Obwohl einige Organisationen die stabile, die dieses abstrakten Regelungen im Notrann von Politischer Harmo-Kindern nicht mit ein in die Auflösung. Die Debatte bleibt relevant für ein vollständiges Reassessment der kritischen Infrastruktur und Vorlage vergangenen politischen Kontext. Jeglicher Kommentar zum Ernst des Fachstetes bleibt zentral. Der die Bildung