SPÖ im Clinch: Streit um Gesundheit eskaliert

Interne Spannungen innerhalb der SPÖ nehmen zu, insbesondere im Bereich der Gesundheitsversorgung. Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher kritisiert die Lobpreisung eines Spitals-Deals durch den Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker als 'gefährlichen Pfusch'.

Kaum zwei Monate sind seit dem Bundesparteitag der SPÖ vergangen, da zeigen sich bereits wieder Risse in der vermeintlichen Einigkeit der Partei. Insbesondere das Thema Gesundheit erweist sich erneut als Zankapfel, an dem die Sozialdemokraten unterschiedliche Positionen vertreten.

Die internen Spannungen nehmen zu, nicht zuletzt durch die bevorstehenden Demonstrationen zum 1. Mai, bei denen die Kürzungen der Regierung im Pensionsbereich für Unmut sorgen. Doch der Streit um die Gesundheitsversorgung überlagert diese ohnehin angespannte Situation. Der Konflikt um die Herzchirurgie in Oberwart zwischen Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Bundesministerin Korinna Schumann hatte bereits für öffentliches Aufsehen gesorgt.

Nun heizt auch eine Äußerung des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker die Gemüter in der Steiermark an. Hacker lobte im Wiener Landtag den Spitals-Deal zwischen der blauen und schwarzen Regierung in der Steiermark als 'Benchmark' und 'superschlaue Vereinbarung', obwohl die steirischen SPÖ-Vertreter eine völlig andere Sichtweise vertreten. Diese Lobpreisung wird von vielen als bewusste Provokation wahrgenommen. Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher reagiert prompt und scharf auf Hackers Äußerungen.

In einem Brief, der der 'Krone' vorliegt, bezeichnet Lercher das Lob als 'gefährlichen Pfusch' und wirft Hacker vor, weder die steirische Lebensrealität noch die Details der betreffenden Verträge zu kennen. Lercher kritisiert, dass Hackers Bewertung aus einer Wiener Verwaltungsperspektive möglicherweise Sinn ergibt, für die Menschen in Bezirken wie Liezen und Bad Radkersburg jedoch eine schwere Enttäuschung darstellt. Er führt konkrete Beispiele an, um die negativen Auswirkungen des Spitals-Deals zu verdeutlichen.

In Bad Aussee droht eine faktische Schließung des Krankenhauses in Etappen, wobei das Personal seine Zukunft aus den Medien erfahren musste. In Bruck an der Mur wurde die Akutambulanz überraschend geschlossen, und in Bad Radkersburg wurde die Orthopädie ohne triftigen Grund verlegt.

Darüber hinaus bindet ein jährlich kündbarer Vertrag die Steiermark an das bereits überlastete Oberösterreich. Lercher warnt, dass ein Ausstieg Oberösterreichs die Gesundheitsversorgung ganzer Regionen gefährden würde. Er fordert eine Priorisierung von Einsparungen in den aufgeblähten Strukturen des Gesundheitssystems, anstatt an den Leistungen für die Patienten zu sparen. Er macht deutlich, dass solche gegenteiligen Positionen aus Wien in der Steiermark auf keinen Rückhalt stoßen.

Die Situation verdeutlicht eine tiefe Grabenbildung innerhalb der SPÖ. Anstatt gemeinsam gegen die Regierung zu kämpfen, findet ein Streit zwischen den Parteiflügeln statt. Die unterschiedlichen Interessen und Perspektiven der einzelnen Bundesländer und Parteistrukturen scheinen unüberbrückbar. Der Konflikt um die Gesundheitsversorgung ist dabei nur ein Symptom für ein tieferliegendes Problem: die mangelnde Fähigkeit der SPÖ, eine einheitliche Linie zu verfolgen und geschlossen aufzutreten.

Dies schwächt die Glaubwürdigkeit der Partei und erschwert es ihr, ihre politischen Ziele zu erreichen. Die bevorstehenden Demonstrationen zum 1. Mai werden zeigen, ob die SPÖ in der Lage ist, ihre internen Differenzen zu überwinden und eine gemeinsame Botschaft zu vermitteln. Andernfalls droht der Partei ein weiterer Vertrauensverlust und eine weitere Schwächung ihrer Position in der politischen Landschaft.

Die Kritik an Hacker geht über die reine fachliche Auseinandersetzung hinaus und wird als Angriff auf die steirische SPÖ und ihre Bemühungen um eine gute Gesundheitsversorgung interpretiert. Die Situation erfordert eine rasche Klärung und eine konstruktive Zusammenarbeit, um die Interessen der Patienten und die Zukunft der Gesundheitsversorgung in der Steiermark zu sichern





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