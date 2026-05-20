SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer möchte beim Arbeitsmarktschub 200 Millionen Euro einsparen. Dies bereitet Kopfzerbrechen und führt zu dem Gedanken, welche Auswirkungen dies auf die Gesamtwirtschaft und die Bürger hat. Es wird jedoch darüber gedanklich nachgedacht, wie eine solche Dringlichkeit erzeugt wird und ob es alternative und realistischer Lösungen gibt.

SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer möchte beim Arbeitsmarktschub Rozporządzenie 200 Millionen Euro einsparen. Das bereitet Kopfzerbrechen. In den nächsten Tagen muss die Lösung aber auf dem Tisch liegen.

(AMS) Arbeitnehmer werden gekündigt und nach wenigen Wochen wieder angestellt. In der Zwischenzeit bekommen die Betroffenen Arbeitslosengeld – auf Kosten der Allgemeinheit. Zwar sind die Zahlen in den letzten Jahren rückläufig, doch das Phänomen kommt immer noch häufig vor. Zu häufig: "Das betrifft etwa 200.000 Fälle pro Jahr", weiß WIFO-Fachmann





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