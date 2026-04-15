SPÖ erwägt Streichung von Pensionszuschüssen für Bauern und Selbstständige – Einsparungspotenzial von 600 Millionen Euro

Das Momentum-Institut schlägt vor, die staatlichen Zuschüsse zu den Pensionsbeiträgen von Bauern und Selbstständigen zu streichen. Dies könnte dem Staat jährlich 600 Millionen Euro einsparen. Die SPÖ erwägt, diesen Vorschlag in die anstehenden Budgetverhandlungen einzubringen.

Angesichts des steigenden Spardrucks rückt eine potenziell erhebliche Einsparung im österreichischen Staatshaushalt in den Fokus: die sogenannte Partnerleistung für die Pensionsbeiträge von Bauern und Selbstständige n. Das Momentum-Institut hat in einer jüngsten Aussendung darauf hingewiesen, dass die Streichung dieser staatlichen Zuschüsse dem Bund jährlich rund 600 Millionen Euro an Pensionsausgaben ersparen könnte.

Diese Idee findet offenbar Anklang bei der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ), die den Vorschlag offenbar in die bevorstehenden Budgetverhandlungen einbringen möchte. Der österreichische Staatshaushalt steht unter erheblichem Druck, insbesondere nachdem bekannt wurde, dass die notwendigen Einsparungen möglicherweise höher ausfallen als ursprünglich kommuniziert. Ein beträchtlicher Teil der Staatsausgaben entfällt auf die Alterssicherung. Für das Jahr 2025 waren 33 Milliarden Euro für die Alterssicherung budgetiert, wovon 19,4 Milliarden Euro als direkter Zuschuss zur gesetzlichen Pensionsversicherung vorgesehen waren. Der verbleibende Betrag deckte die Pensionen von Beamten. Die Finanzierungslücken in der Pensionsversicherung variieren stark je nach Berufsgruppe. Während die Pensionszahlungen ehemaliger Angestellter zu 96 Prozent aus ihren Beiträgen gedeckt sind, liegt diese Deckung bei Selbstständigen lediglich bei 57 Prozent und bei Bauern nur bei 27 Prozent. Das Momentum-Institut, das dem Gewerkschaftsumfeld nahesteht, kritisiert diese Ungleichheit scharf. Es spricht von einer „Lücke von 43 Prozent“ bei den Selbstständigen und einer „Lücke von 73 Prozent“ bei den Bauern. Die Tatsache, dass diese Kritik genau zum jetzigen Zeitpunkt der Budgetverhandlungen erhoben wird, ist kein Zufall. Die SPÖ kritisiert seit Längerem, dass der Staat für die Pension eines Bauern deutlich mehr Geld aufwenden muss als für die eines Angestellten. Dies steht im Kontrast zu den unterschiedlichen Beitragssätzen: Angestellte zahlen 22,8 Prozent ihres Bruttogehalts, wobei der Arbeitgeber formal die Hälfte davon trägt. Selbstständige zahlen 18,5 Prozent und Bauern 17 Prozent. Die Differenz zwischen diesen Sätzen und dem Satz der Angestellten wird vom Staat als „Partnerleistung“ ausgeglichen. Obwohl offizielle Kommentare zu den Budgetverhandlungen ausbleiben, gehen Beobachter davon aus, dass die SPÖ die Abschaffung der „Partnerleistung“ als Forderung in die Verhandlungen einbringen wird. Dies würde zu einer Vereinheitlichung des Beitragssatzes auf 22,8 Prozent führen und, wie vom Momentum-Institut berechnet, zu einer jährlichen Einsparung von 600 Millionen Euro führen. Die Ökonomin Monika Köppl-Turyna vom industrienahen Forschungsinstitut Eco Austria äußert sich kritisch zu diesem Vorschlag. Obwohl sie grundsätzlich für einheitliche Regeln für alle Versicherten plädiert, betont sie, dass der Zuschuss zu den ASVG-Pensionen (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) mit 12,44 Milliarden Euro (2025) für die öffentlichen Finanzen weitaus relevanter ist als die Zuschüsse für Selbstständige (3,68 Milliarden) und Bauern (2,58 Milliarden). Eine Erhöhung der Beiträge, die faktisch eine Abgabenerhöhung darstellt, würde die Konjunktur belasten und die Konsummöglichkeiten der arbeitenden Bevölkerung weiter einschränken. Köppl-Turyna favorisiert stattdessen eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters. Christine Mayrhuber, Wifo-Ökonomin und Vorsitzende der Alterssicherungskommission, sieht die Sache anders. Sie verweist darauf, dass auf jedes Einkommen, unabhängig davon, ob es von einem Bauern oder einem Angestellten stammt, 1,78 Prozent auf dem Pensionskonto gutgeschrieben werden. Daher sei es „vernünftig, wenn man auch die Beiträge schrittweise angleicht.“ Mayrhuber weist jedoch auch auf die demografische Entwicklung im bäuerlichen Sektor hin. Sie betont, dass aktuell ein aktiver Betrieb 1,2 Pensionen finanzieren muss, während im ASVG auf einen aktiven Arbeitnehmer nur 0,58 Pensionen kommen. Die Existenz separater Pensionskassen für jede Berufsgruppe erschwert die Übersicht und die Berechnung. Viele Selbstständige waren zuvor Angestellte und haben ihre Beiträge somit in die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) eingezahlt, beziehen ihre Pension aber aus der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS). Eine Neuberechnung unter Berücksichtigung dieser Wechselwirkungen ergibt, dass der Deckungsbeitrag in der Pensionsversicherung der Selbstständigen bei rund 92 Prozent liegt und jener der unselbstständig Erwerbstätigen bei etwa 85 Prozent, wie eine Analyse des ehemaligen Neos-Abgeordneten und Pensionsexperten Gerald Loacker ergab. Diese komplexen Verflechtungen und unterschiedlichen Finanzierungsmodelle zeigen, dass eine pauschale Angleichung der Beiträge zwar auf den ersten Blick attraktiv erscheint, aber sorgfältig abgewogen werden muss, um nicht unvorhergesehene negative Auswirkungen auf die Wirtschaft oder bestimmte Bevölkerungsgruppen zu erzielen. Die Debatte um die „Partnerleistung“ ist somit eingebettet in eine größere Diskussion über die Zukunftsfähigkeit des österreichischen Pensionssystems und die gerechte Verteilung der Beitragslasten. Die anstehenden Budgetverhandlungen werden zeigen, ob die SPÖ mit ihrem Anliegen erfolgreich sein wird und ob die angedachten Einsparungen tatsächlich realisiert werden können, ohne die wirtschaftliche Stabilität oder die soziale Gerechtigkeit zu gefährden





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