Die SPÖ fordert das Ende der geplanten elf Schließungen von Notarztstützpunkten in Niederösterreich. Landesgeschäftsführer Zwander kritisiert die Koalition ÖVP und FPÖ scharf wegen der Gesundheitspolitik.

Der politische Streit um die Zukunft der notärztlichen Versorgung in Niederösterreich hat sich verschärft. Landesgeschäftsführer der Sozialdemokratischen Partei Österreichs ( SPÖ), Zwander, hat die geplante Schließung von elf Notarztstützpunkten zum 1. April 2027 entschieden abgelehnt. Er warnte davor, dass diese Reform eine schlechte Entscheidung für die Bevölkerung darstellt und keine vernünftigen Gründe für die Schließungen identifiziert werden konnten.

Politische Verantwortung der Koalition

Zwander machte deutlich, dass die SPÖ sich in dieser Frage nicht die Hände schmutzig machen wird, falls die Koalitionspartner ihre Pläne durchsetzen. Er bezog sich dabei direkt auf die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP und ihren Stellvertreter Udo Landbauer von der FPÖ. Beide Parteien verfügten gemeinsam sowohl im Landtag als auch in der Landesregierung über eine Mehrheit. Zwander betonte, dass die Koalition die Verantwortung für die Entscheidung tragen müsse, die Schließungen am 1. April 2027 durchzuführen.

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Rechtliche Bewertung durch Zink

Die juristische Lage wurde von Experten klar bewertet. Laut Zwander kommt der Rechtsexperte Zink zu einem eindeutigen Ergebnis: Eine Verpflichtung zur Umsetzung dieser Schließungen bestehe rechtlich nicht. Solange mit einer erheblichen Verschlechterung der notärztlichen Versorgung gerechnet werden müsse, bestehe im Gegenteil die Verpflichtung, die Schließungen zum 1. April 2027 nicht durchzuführen. Die SPÖ verweist auf diese Expertenmeinung, um ihre politische Position zu untermauern.

Kritik an der Strategie der ÖVP

Zwander wirft der schwarz-blauen Koalition vor, Landesrätin Prischl zu einer aus seiner Sicht falschen Reform drängen zu wollen. Sein Vorwurf lautet, dass die ÖVP negative Folgen der Reform später den Betroffenen anlasten wolle. Er stellte fest, dass die gesamte SPÖ hinter ihrer Landesrätin stehe. Die Haltung der Partei sei mehrfach bekräftigt worden, konkret am 30. Mai beim Landesparteitag, am 12. November im Landtagsklub und zuletzt am 16. November im erweiterten Präsidium.

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Forderungen nach sofortiger Klärung

Die Unruhe in der SPÖ wurde von Zwander als nicht gerechtfertigt dargestellt. Er fragte rhetorisch, wie oft noch abgestimmt werden müsse, um die ÖVP zu überzeugen. Die Koalition solle die politischen Verantwortung übernehmen und den Menschen die Entscheidung selbst erklären. Statt die Schließungen durchzusetzen, will die SPÖ die Planungen für die elf betroffenen Standorte nochmals überprüfen. Zwander fordert, die vorhandenen Gutachten und Expertenpapiere gemeinsam zu analysieren.

Sicherheit vor Geschwindigkeit

Der Fokus der SPÖ liegt auf der Qualität der Versorgung. Entscheidend müsse sein, wie rasch die Menschen im Ernstfall tatsächlich medizinische Hilfe erhalten. Zwander betonte das Prinzip 'Sicherheit vor Geschwindigkeit'. Sein abschließender Hinweis auf den Zeitdruck war drastisch. Er sagte, dass 'Speed kills' in diesem Fall leider wörtlich zu verstehen sei. Diese Warnung unterstreicht die Dringlichkeit der Kritik an den geplanten Einsparungen.

Position der Rettungsorganisationen

Auch die Rettungsorganisationen haben ihre Forderungen klar artikuliert. Sie fordern, dass Finanzierungs- und Organisationsvertrag gemeinsam beschlossen werden. Am Donnerstag übergaben ihre Vertreter eine entsprechende Petition an Landtagspräsident Karl Wilfing von der ÖVP. Zwander warf der schwarz-blauen Koalition vor, die Finanzierung der Rettungsorganisationen mit den elf Schließungen zu verknüpfen. Die Gelder müssten unabhängig davon rasch sichergestellt werden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.