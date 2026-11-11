Spionagegesetz: Österreich verschärft Strafen mit bis zu zehn Jahren Haft

Österreich verschärft das Spionagegesetz, künftig drohen bis zu zehn Jahre Haft. Auch Sabotage, Einflussnahme und das Anwerben von Agenten werden strafbar.

Die österreichische Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat das Spionagegesetz verschärft. Der Beschluss fiel am Mittwoch im Ministerrat. Künftig drohen für Spionage gegen Österreich Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, die bisherige Höchststrafe wird damit verdoppelt.

Die Verschärfung ist eine Reaktion auf zunehmende Spionageaktivitäten, Sabotage und Einflussnahme durch ausländische Akteure. Die Regierung will Österreich dadurch für ausländische Geheimdienste deutlich weniger attraktiv machen. Das neue Gesetz geht nun in die weitere Gesetzgebung.

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Neue Strafrahmen und erweiterter Schutz vor Spionage

Das Spionagegesetz wird ausgeweitet. Bisher war vor allem Spionage gegen österreichische Interessen strafbar. Künftig soll auch verfolgt werden können, wer zum Nachteil internationaler Organisationen mit Sitz in Österreich tätig wird.

Dazu zählen laut Bericht die Europäische Union, die Vereinten Nationen (UNO), die OSZE und die Internationale Atomenergiebehörde. Für Spionage gegen Einrichtungen der EU oder internationale Organisationen mit Sitz in Österreich ist laut ORF eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vorgesehen.

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Neu erfasst werden außerdem Tätigkeiten, die über klassische Spionage hinausgehen. Dazu gehören Sabotage, Einflussnahme und die Verfolgung Andersdenkender im Auftrag fremder Staaten. Auch das Anwerben von Agenten sowie das Sich-anwerben-Lassen sollen künftig strafbar sein.

Besonders im Visier stehen sogenannte Wegwerf-Agenten. Dabei handelt es sich um Personen, die häufig über soziale Medien für einfache Aufträge angeworben werden. Sie sollen etwa Anlagen fotografieren oder kleinere Tätigkeiten übernehmen, ohne unbedingt zu wissen, für welchen Geheimdienst sie arbeiten.

Stellungnahmen von Leichtfried, Karner und Meinl-Reisinger

SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried zeichnete bei der Präsentation des Gesetzes ein düsteres Bild der Sicherheitslage. Nach seiner Darstellung gilt in der internationalen Politik zunehmend das Recht des Stärkeren statt der Stärke des Rechts.

Leichtfried verwies darauf, dass Deutschland angesichts von Sabotageaktionen und anderen Angriffen bereits von einer Art Schattenkrieg spricht. Österreich stehe zwar noch nicht im gleichen Ausmaß im Fokus, müsse sich aber auf eine deutlich schwierigere Lage einstellen. Er warnte, Österreich werde bereits angegriffen und künftig noch stärker angegriffen werden.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht ebenfalls eine wachsende Gefahr. Ausländische Geheimdienste würden deutlich aggressiver vorgehen, und die Spionageaktivitäten hätten in den vergangenen Jahren zugenommen. Neben klassischer Spionage nannte Karner auch Desinformation und gezielte Einflussnahme als Problem.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) betonte, Spionage gefährde nicht nur die Sicherheit Österreichs, sondern auch den Ruf Wiens als internationalen Amtssitz. Der Diplomatenstatus dürfe nach ihren Worten kein Deckmantel für Spionageaktivitäten sein.

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Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) argumentierte am späten Mittwochabend in der ZIB2 bei ORF-Moderator Armin Wolf, Österreich sei verpflichtet, auch internationale Organisationen gegen Spionage zu schützen. Das bringe Österreich viel Reputation, sagte die Ministerin. Zusätzliches Personal sei dafür nach ihrer Aussage nicht in massivem Umfang nötig.

Strafmündigkeit und nächste Schritte der Justiz

Anna Sporrer erklärte, ein einstelliger Prozentanteil des bisherigen Personals bei Richtern und Staatsanwälten reiche aus, um die neuen Regeln umzusetzen. Auch Sabotageakte, Desinformation zu Lasten österreichischer Interessen und Einflussnahme auf Entscheidungsträger sollen laut Sporrer neu unter Strafe gestellt werden.

Armin Wolf sprach in der ZIB2 zudem über sehr junge Intensivtäter. Ein 13-Jähriger soll über 300 Straftaten begangen haben, gegen ihn könne jedoch nichts unternommen werden, weil er noch strafunmündig ist. Die Landeshauptleute sprechen sich laut Wolf mittlerweile fast einhellig für eine Herabsetzung der Strafmündigkeit aus, die ÖVP fordert eine Senkung von 14 auf 12 Jahre.

Sporrer lehnte eine solche Änderung klar ab. Eine Herabsetzung komme ganz sicher nicht, sagte die Justizministerin. Ihre Haltung sei, dass Kinder erzogen und nicht eingesperrt gehören. Begeht ein Kind solche Straftaten, bestehe nach Sporrers Einschätzung ein grobes Erziehungsdefizit seitens der Eltern.

Die Behörden könnten nach Sporrers Angaben sehr wohl handeln, denn Kinder können in Obhut genommen werden. In den nächsten Wochen werde zudem ein neues Gesetz vorgestellt, das den Umgang mit diesen Kindern regeln soll. Die Strafmündigkeit bleibe definitiv bei 14 Jahren, so die Ministerin.