Der Prozess gegen Ott und einen mitangeklagten Polizisten geht ins Finale. Ott verteidigt sich selbst und spricht von Missständen und Untreue im BVT und im Innenministerium. Die Staatsanwaltschaft sieht die Vorwürfe als einen Versuch, massive Missstände und Untreue in Millionenhöhe abzulenken.

Der Spionage-Prozess gegen Egisto Ott , den ehemaligen Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung , geht ins Finale. Am Montag war das Beweisverfahren abgeschlossen, und am Mittwoch gibt es noch kurze Schlussplädoyers, anschließend könnte es bald ein Urteil geben.

Ott und ein mitangeklagter Polizist stehen im Prozess um Spionagevorwürfe. Ott verteidigt sich selbst und spricht von Missständen und Untreue im BVT und im Innenministerium. Laut Anklage soll Ott zwischen 2015 und 2020 Daten für russische Geheimdienste beschaffen, sensible Informationen an Moskau weitergegeben und dafür hohe Bargeldsummen kassiert haben. Ott wirft die Ermittler vor, kaum Erfahrung im Geheimdienstbereich zu haben.

Die Staatsanwaltschaft sieht das anders und sieht die Vorwürfe als einen Versuch, massive Missstände und Untreue in Millionenhöhe abzulenken. Ott sieht sich als Opfer einer medialen Kampagne und betont seine Unschuld. Besonders hart ging Ott mit der Ermittlungsgruppe „AG Fama“ ins Gericht, weil die Beamten laut Ott kaum Erfahrung im Geheimdienstbereich hatten. Ott sprach auch von einem „Super-GAU für die nationale Sicherheit“.

Die Verteidigung sieht die Beweise als voller Lücken und betont, ihr Mandant habe dienstliche Aufträge ausgeführt und legal gehandelt. Ein geheimer Zeuge aus Großbritannien sorgte für zusätzliche Spannung





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