Spice-Problem in Wiener Jugendstrafanstalt: Synthetische Drogen bedrohen junge Häftlinge

Die neu eröffnete Jugendstrafanstalt Wien-Münnichplatz, untergebracht in einem historischen Jagdschloss, kämpft mit einem gravierenden Drogenproblem. Synthetische Cannabinoide, bekannt als Spice, werden trotz strenger Kontrollen eingeschleust und stellen eine erhebliche Gefahr für die minderjährigen Insassen dar, da sie hochpotente und unvorhersehbare Wirkungen haben können.

An der südöstlichen Grenze Wiens, im Bezirk Simmering, wo städtisches Flair auf ländliche Weite trifft, befindet sich die Jugendstrafanstalt Wien-Münnichplatz. Inmitten einer historisch bedeutsamen Kulisse, gegenüber der Pfarrkirche Kaiserebersdorf und der Endstation einer Wiener Buslinie, steht ein ehemaliges Jagdschloss der Habsburger, frisch renoviert.

Von außen deutet wenig darauf hin, dass dieses barocke Gebäude bis zu 72 männliche Insassen im Alter von 14 bis 18 Jahren beherbergt. Ebenso wenig lässt sich auf den ersten Blick das gravierende Drogenproblem erahnen, mit dem die Anstaltsleitung derzeit konfrontiert ist.

Konkret kämpft die erst seit Februar dieses Jahres im Vollbetrieb befindliche Jugendstrafanstalt mit einem „Spice-Problem“, wie es an die Redaktion von profil gelangte Informationen nahelegen. Auf Anfrage bestätigt die Anstaltsleitung „Vorfälle im Zusammenhang mit der Substanz“. Laut dem stellvertretenden Anstaltsleiter, Mario Penz, liegen für das laufende Jahr bislang sieben Meldungen vor, die den Verdacht auf unerlaubten Besitz bzw. unerlaubten Konsum dieser Droge betreffen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die tatsächliche Dunkelziffer deutlich höher liegt.

Spice, eine synthetische Droge, ist aufgrund ihrer Unsichtbarkeit, Geruchlosigkeit und Geschmacklosigkeit besonders tückisch. Dies ermöglicht die Einschleusung in flüssiger Form in die Haftanstalt, was deutlich einfacher ist als bei anderen Drogen, die beispielsweise über Pakete, Besucher oder durch über die Gefängnismauern geworfene Gegenstände gelangen.

Penz ergänzt, dass die in diesem Jahr aufgefundenen illegalen Substanzen in den meisten Fällen neue psychotrope Substanzen waren. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff „Spice“? Es handelt sich um den Straßennamen für eine Gruppe synthetischer Cannabinoide, die im Labor hergestellt werden. Diese Substanzen sind synthetische Nachbildungen des psychoaktiven THC, dem Wirkstoff von Cannabis, der für die berauschende Wirkung verantwortlich ist. Ursprünglich, in den 2000er Jahren, wurden diese Cannabinoide auf Kräutermischungen gesprüht und wie Cannabisblüten geraucht. Als sogenannte „Legal Highs“ vermarktet, sind einige dieser synthetischen Cannabinoide inzwischen als Suchtmittel verboten.

Bettina Hölblinger, Leiterin von checkit! bei Suchthilfe Wien, erläutert, dass die Wirkung von Spice sich kaum mit der von Cannabis vergleichen lässt, da synthetische Cannabinoide um ein Vielfaches potenter sind. Problematisch ist zudem die nicht erkennbare Dosierung. Dies kann zu schwerwiegenden Nebenwirkungen wie akuten Psychosen, Aggressionsschüben, Panikattacken, Krampfanfällen bis hin zu Herz-Kreislauf-Störungen führen. Eine Überdosierung kann lebensbedrohlich sein. Angesichts der Tatsache, dass in britischen Gefängnissen synthetische Cannabinoide zwischen 2015 und 2020 für die Hälfte aller nicht-natürlichen Todesfälle verantwortlich waren, verdeutlicht dies die enorme Gefahr.

Am Münnichplatz scheinen junge Häftlinge dieses Hochrisikospiel einzugehen. Die Frage nach dem Wie des Drogenschmuggels und Konsums in der Haftanstalt drängt sich auf. Der Wirkstoff kann unsichtbar und hoch dosiert auf Papier, Karten, Briefen oder Umschlägen aufgetragen werden. Da Häftlinge Briefe empfangen dürfen, können diese auch als getarnte Post vom Dealer oder als gefälschte Kinderzeichnung von Geschwistern fungieren, wobei die Justizwachebeamten den eigentlichen Inhalt nicht erkennen können. Dies unterscheidet „Spice“ fundamental von klassischen Paketdrogen.

Die präparierten Papierstücke werden dann dem Zigarettentabak beigemischt und geraucht, zerkleinert und gegessen oder in Wasser extrahiert und getrunken. Da Rauchen in Haftanstalten nicht grundsätzlich verboten ist und „Spice“ geruchlos ist, bietet sich diese Methode an. Doch Papier ist nicht der einzige Trägerstoff für Spice. Schmuggler nutzen auch Kleidung, Stoffe, Hygieneartikel oder Verpackungen, die sie mit der Substanz tränken. Diese Materialien werden im Gefängnis ebenfalls meist stark zerkleinert, mitgeraucht, gegessen oder extrahiert und getrunken.

Die vielfältigen Formen, in denen synthetische Cannabinoide auftreten können – von Papier über Pulver bis hin zu Flüssigkeiten – erleichtern auch die direkte Übergabe durch Besucher oder das Einschmuggeln nach Hafturlauben. Mario Penz betont, dass Justizanstalten keine hermetisch abgeriegelten Einrichtungen seien, da Besuche oder Urlaube zur Berufsausbildung und zur Ausübung einer Tätigkeit zur besseren Resozialisierung unerlässlich sind. Daher könne das unerlaubte Eindringen von illegalen Substanzen, die zum Teil sehr gut getarnt sind, bedauerlicherweise nie zu 100 Prozent ausgeschlossen werden.

Welche Maßnahmen ergreift die Anstalt gegen die „Spice“-Flut? Als erste Reaktion wurden eingehende Schriftstücke verstärkt kopiert und externe Kleidungsstücke vor der Weitergabe an die Insassen gereinigt. Ziel ist es, die Schmuggler zu überlisten. Neben den ohnehin stattfindenden Kontrollen der Hafträume werden „suchtgiftaffine“ Personen intensiver überwacht und kontrolliert.

Tatsächlich landen nicht wenige Jugendliche aufgrund von Drogendelikten oder Raubüberfällen, die im Zusammenhang mit Drogen stehen, am Münnichplatz. Insassen, die bereits mit einem Suchtproblem in die Haft eintreten, werden therapiert. Allerdings sind die Erfolge begrenzt, zumal in Jugendgefängnissen ein ständiges Kommen und Gehen herrscht, da Haftstrafen oft nur wenige Monate dauern





profilonline / 🏆 1. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spice Synthetische Cannabinoide Jugendstrafanstalt Drogenschmuggel Wien-Simmering

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AMS warnt: Das Problem bei den Jungen verändert sichJugendarbeitslosigkeit Tirol: AMS warnt vor Anstieg bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Deutschkenntnisse und Ausbildung als Schlüssel.

Read more »

Stromüberschuss: Gratisenergie winkt – Europas Netze vor neuen HerausforderungenDer Ausbau erneuerbarer Energien in Europa führt zu einem wachsenden Problem: zu viel Strom. Statt Energie abzuschalten, werden nun Anreize für Verbraucher geschaffen, dann zu verbrauchen, wenn das Angebot hoch ist, was zu potenziellen Schnäppchen führt.

Read more »

Wenn Grüne ein Problem sehen, dann lautet ihre Antwort: „Zwang“Die Forderung, Erdöl ausschließlich durch erneuerbare Energien zu ersetzen, ist eine Spielart des grünen Populismus. Eine Replik auf Sibylle Hamann.

Read more »

Radfahrer aufgepasst! Handyhalterung erobert MarktWackeln, Verrutschen, Absturz-Gefahr: Genau hier setzt ein Startup aus Gießen an und will mit seiner Handyhalterung für Fahrräder ein Problem ...

Read more »

Victoria Beckham über Sohn Brooklyn: 'Lieben unsere Kinder so sehr'LONDON. Wochen nach den schweren Vorwürfen von Brooklyn Beckham gegen seine berühmten Eltern hat Ex-Spice-Girl Victoria Beckham über die Liebe zu all ihren Kindern gesprochen.

Read more »

Ex-„Spice Girl“ Mel C zeigt ihren Mega-Mucki-BodyRedakteurin Stars, Society & Lifestyle. Seit 2011 bei krone.at. Schwerpunkte: Heimische und internationale Stars und Events, TV, Royal-Berichterstattung und Lifestyle.

Read more »