Spendenaktion für Jesus de Miguel: 213.000 Euro erreicht

Nach dem Tod des spanischen Spielers Jesus de Miguel sammelt eine Initiative von Fran Sol über 213.000 Euro ein. Die Familie dankt für die Solidarität.

Der traurige Tod des spanischen Fußballspielers Jesus de Miguel hat in der Liga und unter den Fans eine massive Welle der Unterstützung ausgelöst. Innerhalb kurzer Zeit gelang es, eine beeindruckende Summe für die Hinterbliebenen des verstorbenen Angreifters zu akkumulieren. Die Zahl von über 213.000 Euro zeigt, wie tief die Betroffenheit in der Szene ist.

Der Anstoß für diese Hilfsbereitschaft ging von einem ehemaligen Kollegen aus. Fran Sol initiierte die Online-Spendenaktion, um seiner Familie in der schweren Zeit beizustehen. Die spanische Spielergewerkschaft AFE bestätigte den Stand der Sammlung, die nun deutlich die geforderten finanziellen Bedürfnisse deckt. Die Angehörigen von Jesus de Miguel reagierten auf die Nachricht mit großer Rührung.

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Dank der Familie und Fran Sol

Die Witwe und die Kinder von Jesus de Miguel haben öffentlich für die immense Hilfe gedankt. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, dass sie von der überwältigenden Anteilnahme und Unterstützung zutiefst berührt seien. Sie betonte, dass besonders die vielen persönlichen Nachrichten den Hinterbliebenen in den vergangenen Tagen Kraft gegeben hätten.

Ein besonderer Dank galt Fran Sol für die Initiierung dieser Spendenaktion. Gleichzeitig richteten sich die Worte an alle diejenigen, die sich an der Initiative beteiligt oder uns Unterstützungsbotschaften geschickt haben. Die Familie dankte dafür, dass sie für uns da sind, für eure Solidarität und eure Unterstützung in dieser Zeit. Diese Geste hat gezeigt, dass der Sport auch in dunklen Momenten zusammenhält.

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Tödlicher Unfall in der zweiten Liga

Der tragische Vorfall ereignete sich vor zehn Tagen bei einem Zweitligaspiel zwischen Teneriffa und dem FC Andorra. De Miguel war während der Partie mit dem gegnerischen Tormann Jesus Owono zusammengestoßen. Der Angreifer erlitt dabei schwere Verletzungen und starb später im Krankenhaus. Der Unfall hat auch beim beteiligten Tormann tiefe Spuren hinterlassen.

Wann Jesus Owono wieder auf den Fußballplatz zurückkehren kann, ist derzeit unklar. Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, hält sich der Torhüter aktuell im Kreis seiner Familie, Freunde und Partnerin auf. Zudem wird Owono von Psychologen und Ärzten seines Vereins betreut. Eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft beziehungsweise den Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr steht noch aus.

Auswirkungen auf das Team und die Liga

Der Tod von Jesus de Miguel hat die gesamte spanische zweite Liga erschüttert. Die emotionale Belastung für die Mitspieler, insbesondere für die Mannschaft von Teneriffa, ist enorm. Die Spiele der letzten Tage standen im Zeichen der Trauer und der Solidarität mit dem verstorbenen Spieler.

Die Reaktionen von Funktionären und anderen Akteuren zeigen, dass der Vorfall weit über den sportlichen Wettbewerb hinausreicht. Die Sportwelt hat ein Zeichen gesetzt, indem sie gemeinsam für die Familie von Jesus de Miguel eintrat. Dies unterstreicht die menschliche Dimension, die hinter den Zahlen und Ergebnissen steht. Die Unterstützung geht nun auch in die psychologische Betreuung der involvierten Parteien über.

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Langfristige Hilfsmaßnahmen und Gedenken

Die gesammelten Mittel werden vermutlich für die langfristige Absicherung der Familie sorgen. Es ist davon auszugehen, dass die Solidarität auch nach den aktuellen Schlagzeilen anhält. Viele Vereine und Organisationen erwägen weitere Schritte, um die Angehörigen zu unterstützen.

Die Erinnerung an Jesus de Miguel wird sicher bestehen bleiben. Seine Karriere und sein Leben sind nun Teil der Geschichte der zweiten Liga geworden. Die Medien berichten weiter über die Entwicklung der Spenden und das Wohlbefinden der Hinterbliebenen. Dieser Fall zeigt auch die Stärke von Gemeinschaften im Sport. Die Unterstützung durch Fran Sol und die AFE wird als beispielhaft gewertet.

Zusammenfassung der Situation

Insgesamt zeigt die Situation um Jesus de Miguel die Verbundenheit in der Fußballwelt. Von der Initiierung durch Fran Sol bis zur Bestätigung durch die AFE ist alles klar dokumentiert. Die Familie findet Trost in der großen Zahl an Menschen, die sich für diese Initiative eingesetzt haben. Die Zukunft des Tormanns Jesus Owono bleibt abzuwarten, während die Gemeinschaft weiter zusammenhält.