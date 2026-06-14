Spektakulärer Brückeneinschub auf der A25 bei Marchtrenk

In Marchtrenk wurde eine 1800 Tonnen schwere Eisenbahnbrücke als Teil des viergleisigen Westbahnausbaus über die A25 geschoben. Die Autobahn war dafür einen Tag gesperrt.

In Marchtrenk , Bezirk Wels-Land, fand am Sonntag ein spektakulärer Brückeneinschub statt. Eine 93 Meter lange und 1.800 Tonnen schwere Eisenbahnbrücke wurde im Zuge des viergleisigen Ausbaus der Westbahnstrecke über die Fahrspuren der A25 Welser Autobahn geschoben.

Der Einsatz hydraulischer Spezialsysteme ermöglichte das präzise Manöver. Zuvor waren bereits zwei der drei bestehenden Brücken nach etwa 50 Jahren Nutzung modernisiert worden, indem sie abgetragen und neu errichtet wurden. Die dritte und letzte Brücke, eine Stabbogenbrücke, wurde in der Nähe der Trasse gefertigt und dann mithilfe einer Gleitbahntechnologie an ihren Bestimmungsort verschoben. Dabei kamen Jack-up-Türme zum Heben und präzisen Positionieren sowie ein hydraulisches Fluid-System mit Stickstoffunterstützung zur Reibungsreduzierung zum Einsatz.

Die Autobahn A25 war zwischen den Anschlussstellen Wels-Nord und Wels-Ost beziehungsweise Marchtrenk-West für circa einen Tag vollständig gesperrt. Der umfangreiche Verkehr wurde über die A1 Westautobahn, die A8 Innkreisautobahn sowie über die B1 Wiener Straße und die B137 Innviertler Straße durch das Stadtgebiet von Wels umgeleitet. In den kommenden Monaten wird die Brücke fertiggestellt und die dazugehörige Schieneninfrastruktur installiert.

Das Projekt ist ein wesentlicher Bestandteil des Ausbaus der Weststrecke, der die Kapazität der Eisenbahnverbindung erhöhen und die Verkehrsinfrastruktur in der Region langfristig stärken soll. Der Brückeneinschub gilt als innovativer Meilenstein bei den Bauarbeiten und demonstriert modernes ingenieurtechnisches Können. Die Umleitungen wurden frühzeitig angekündigt und von den Verkehrsteilnehmern weitgehend akzeptiert, obwohl es zu temporären Verzögerungen kam. Die Beteiligten, darunter die Österreichischen Bundesbahnen und die beauftragten Baufirmen, zeigten sich zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf des aufwändigen Einschubs.

Nach Abschluss aller Arbeiten wird die A25 wieder uneingeschränkt befahrbar sein und der viergleisige Betrieb auf der Westbahnstrecke die Zugfrequenzen deutlich erhöhen. Dies trägt zur Entlastung des Straßenverkehrs und zur Förderung des umweltfreundlichen Schienenverkehrs bei. Die Maßnahme ist Teil eines größeren Infrastrukturprogramms, das auf Effizienzsteigerung und Nachhaltigkeit im Verkehrssektor abzielt. Die betroffenen Anrainer wurden im Vorfeld informiert und mit首选 Lärmschutzmaßnahmen versehen, um die Belastung während der Bauphase zu minimieren.

Insgesamt repräsentiert das Bauvorhaben einen bedeutenden Schritt in der Modernisierung des österreichischen Schienennetzes und unterstreicht die technologische Führerschaft im Bereich des Verkehrswegebaus





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