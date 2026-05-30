Spektakulärer Austropop-Abend am Residenzplatz: Hochmair überrascht als Jedermann-Ansager

Der zweite Abend der Residenzplatzkonzerte in Salzburg beeindruckte mit einem hochkarätigen Line-Up: AVEC, Wolfgang Ambros, Pizzera&Jaus und als Überraschungsgast Philipp Hochmair. Trotz einer Unwetterwarnung und einer Zwangspause feierten 12.500 Fans begeistert den Austropop-Abend.

Der zweite Abend der Residenzplatzkonzerte in Salzburg bot ein Line-Up, das die Herzen der Austropop -Fans höher schlagen ließ: Berglind, AVEC, Wolfgang Ambros und Pizzera&Jaus standen auf der Bühne, doch der wahre Überraschungsgast war Philipp Hochmair .

Der Jedermann-Darsteller der Salzburger Festspiele hatte niemand auf der Rechnung, als er plötzlich die Bühne betrat und mit seiner markanten Stimme die Menge in Ekstase versetzte. Er brüllte: Salzburg, wo bist du? und 12.500 Fans grölten begeistert mit. Das Konzert begann bei strahlendem Sonnenschein, doch schon bald zogen dunkle Wolken auf und eine Unwetterwarnung sorgte für eine Zwangspause. Nachdem der Regen abgezogen war, ging es weiter.

Wolfgang Ambros betrat mit Wanderstöcken die Bühne und lieferte im Sitzen ein Feuerwerk seiner größten Hits ab, auch wenn seine Stimme von Lied zu Lied schwächer wurde. Das Publikum feierte ihn dennoch mit lautem und langem Applaus. Spätestens bei Pizzera&Jaus gab es kein Halten mehr. Die beiden Musiker begeisterten mit ihren eingängigen Texten und ihrer sympathischen Art.

Auffällig war der hohe Frauenanteil im Publikum, was Besucherin Cindy Rosenkranz mit einem Lachen kommentierte: Die beiden schauen einfach gut aus. Ihre Liedtexte sind auch echt gut. Die Stimmung war ausgelassen, und die Fans sangen textsicher jede Nummer mit. Der Abend war ein voller Erfolg und zeigte, dass der Austropop in Salzburg lebendiger denn je ist.

Der Residenzplatz verwandelte sich in eine große Partyzone, und die Besucher genossen die einzigartige Mischung aus etablierten Stars und aufstrebenden Talenten. Besonders die Einbindung von Philipp Hochmair als Überraschungsgast verlieh dem Abend eine besondere Note, die die Verbindung zwischen Festspielen und Popkultur unterstrich. Für viele war es ein unvergessliches Erlebnis, das noch lange nachhallen wird. Die Organisatoren können stolz auf ein gelungenes Event zurückblicken, das die Vielfalt der österreichischen Musikszene feierte und gleichzeitig die kulturelle Bedeutung Salzburgs als Musikstadt hervorhob.

Der Abend endete mit tosendem Applaus und der Gewissheit, dass der Austropop auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Salzburger Kulturleben spielen wird





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